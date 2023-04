Il suo cane non c’è più e lei è disperata, ma ecco: arriva un segnale VIDEO

Disperata a causa della scomparsa del suo cane riceve un segnale dalla natura grazie al quale le sembra nuovamente di entrare in contatto con il suo fido.

Ha indubbiamente delle note di magia quello che è successo a una ragazza dopo la triste scomparsa del suo amico a quattro zampe. Quando il suo fido è passato a un’altra vita, la giovane ha faticato a relazionarsi con il suo dolore, causato dalla perdita del suo Labrador Retriever, finché un giorno la disperazione ha lasciato il posto a un’incredibile sorpresa. Il volo di un Colibrì le ha nuovamente lasciato avvertire la presenza del suo caro pelosetto inviandola infine a volgere il suo sguardo verso il futuro.

Il suo cane Guada non c’è più e lei è disperata, ma ecco che arriva un segnale – VIDEO

Il segnale – a quanto pare – inoltrato via etere, avrebbe trovato un buon conduttore d’energia attraverso il volo e il consecutivo adagiarsi di un Colibrì, rimasto a lungo sulla testa della ragazza. La quale, con molta sorpresa, ha affermato di essersi sentita ancora una volta vicina al pelosetto scomparso.

Per chi non conoscesse molto sul suo conto, il Colibrì si contraddistingue da altri volatili in tutto il globo – oltre che per le sue peculiari caratteristiche fisiche – anche per quella che viene riconosciuta come la sua missione spirituale.

Dal momento che l’uccello è considerato il più piccolo al mondo, seppur con un cuore più pesante del suo stesso organismo, la clip di 55 secondi, pubblicata su TikTok lo scorso 17 marzo da @florabraham – avrebbe mostrato come la padroncina del Labrador, abbia gradito l’augurio del Colibrì: teso a voler portare “amore all’intera umanità“. Il suo pelosetto, di nome, Guada è scomparso al temine di una lunga malattia.

“Entra un Colibrì in casa e stavo già piangendo senza sapere perché “. Come tutte le cose che sono in grado di commuoverci, che esse appartengano a una sfera artistica o alla più nuda realtà da essa rappresentata, non sappiamo bene spiegare le motivazioni di quel sentimento. Eppure qualcosa in noi è stato smosso dalla casualità, e sarebbe difficile considerare quel raro evento – di tale potenza – come una semplice coincidenza.

Esistono almeno 10 motivi per cui il Colibrì è considerato speciale dagli esperti: e ciascuno di essi sembra rientrare alla perfezione nel dolce ed emozionante quadretto dipinto dalle immagini in movimento del breve filmato divenuto virale in poche ore.

Nel momento in cui il Colibrì si è fermato sulla testa della ragazza le lacrime di commozione hanno iniziato inconsapevolmente a sgorgare dai suoi occhi.

@florabraham Salgo extremadamente fea en este video pero no me importa poruque es mi mejor recuerdo ❤️‍🩹 Gracias guadita por volver a encontrarme💫 #colibrí #fyp #perro ♬ Married Life (From “Up”) – Sergy el Som

A due anni dalla diagnosi e a poco più, di questi, dalla morte di Guada, in una sera qualsiasi il Colibrì avrebbe deciso di fare visita alla ragazza per dare lei un augurio di speranza. La giovane e l’esemplare dialogano attraverso i gesti. E sembra che a ogni suo movimento il Colibrì volerà poco lontano per tornare nuovamente da lei. La clip si conclude con il Colibrì che torna a volare libero nella notte, ma soltanto dopo aver lasciato il suo prezioso messaggio.