Il cane del suo anziano padrone lo salva dall’agguato di un pericoloso truffatore: il report dell’accaduto dalle forze dell’ordine.

Un uomo anziano si trovava ad essere da solo in casa, assieme al sua amico a quattro zampe, quando un truffatore – camuffatosi da operatore dell’acqua in servizio sul territorio – è riuscito ad accedere all’interno dell’appartamento del malcapitato signore servendosi della banale scusa di dover effettuare un controllo. L’uomo, non sospettando di divenire la futura vittima del malintenzionato, avrebbe inizialmente acconsentito al controllo lasciando entrare colui che aveva bussato alla sua porta.

Anziano preda di un pericoloso truffatore: il suo cane lo salva per un pelo

La vittima dell’agguato, verificatosi nella frazione del piccolo comune di Samarate, a San Macario in Lombardia e a poca distanza da Varese, ha raccontato alle autorità – ad episodio fortunatamente conclusosi nel migliore dei modi – di come il suo cane lo abbia salvato dalle malevoli intenzioni del truffatore, che per poco non sarebbe riuscito a intrufolarsi in casa sua grazie all’inganno.

Mentre il truffatore era ad un passo dal riuscire a portare a termine il raggiro, l’anziano signore sarebbe stato allertato dal salvifico istinto del suo cane che avrebbe iniziato ad abbaiare contro lo sconosciuto costringendolo ad allontanarsi dalla soglia dell’abitazione e a fuggire a gambe levate.

Il fittizio addetto all’acqua avrebbe suonato al campanello dell’uomo con la scusa di un imminente guasto alle tubature. In seguito ad aver appreso il rischio di una possibile contaminazione dell’acqua l’anziano avrebbe inizialmente acconsentito al fittizio tentativo dell’uomo di risolvere la questione. Ossia spostare l’oro, in suo possesso, all’interno del suo frigorifero, per evitare che subisse danni.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Quando, però, l’anziano signore era sul punto di cedere alla richiesta del truffatore ha avuto un dubbio sul da farsi, lasciando perdere del tempo prezioso al ladro. E, proprio in quel momento, il cane dell’uomo sarebbe riuscito a cogliere quali fossero le reali intenzioni dello sconosciuto intervenendo con sicurezza per salvarlo dal pericolo e mettendo così in fuga l’uomo.

Le autorità invitato pertanto i residenti, e specialmente le persone più anziane, a diffidare di simili controlli, nonché potenziali truffe, nella propria abitazione. O almeno senza previo e ufficiale avviso al singolo inoltrato da parte della ditta di riferimento al destinatario o dal sindaco del comune.