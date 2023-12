il suo cane le salva la vita

Una donna, colta da un attacco epilettico, è stata aiutata dal suo cane: il quattro zampe le è rimasto accanto e ha allertato i soccorsi, salvandole la vita.

Gli animali domestici possiedono un sesto senso che permette di loro di capire immediatamente quando ci sono una difficoltà o una situazione pericolosa. Fidarsi dell’istinto di cani e gatti permetterà ai loro proprietari di accorgersi in tempo di un qualsiasi genere di problema. Così è stato per una donna statunitense, Amber Laudicina, che da anni soffre di convulsioni improvvise causate da danni cerebrali legati alla chemioterapia. Qualche settimana fa la donna si trovava in un supermercato in compagnia del suo cane di nome Koda. Il quattro zampe, un cucciolo di undici mesi di vita, è ancora in una fase di apprendimento per diventare un cane guida. Il comportamento che ha assunto, però, quando si è reso conto che la sua umana era in difficoltà dimostra come il cagnolino sia già perfettamente in grado di svolgere il suo importante compito.

Il cagnolino Koda salva la vita alla sua umana colta da un attacco epilettico: la scena ripresa dalle telecamere

A testimoniare quanto accaduto è un video realizzato dalle telecamere di sicurezza del supermercato che hanno ripreso l’intera scena. Amber ha poi condiviso il filmato sul profilo TikTok creato per il suo cane, Koda il Corso (all’account social @koda_ sd_ in_ training).

Secondo quanto si legge sul profilo TikTok, Amber Laudicina vive nella Carolina del Nord (Stati Uniti d’America) e soffre di attacchi epilettici dovuti a danni cerebrali legati alla chemioterapia a cui è stata sottoposta nel 2010 per sconfiggere un tumore al cervello. Da allora la donna ha sempre vissuto in compagnia di cani guida, quattro zampe che svolgono un ruolo importantissimo nel fornire aiuto a persone non vedenti, ipovedenti o con problemi medici. Questi animali sono in grado di percepire quando i loro umani sono in difficoltà, portando medicine o chiedendo aiuto.

Il cane di Amber, Koda, è un esemplare di undici mesi di razza corso italiano (una razza canina di tipo molossoide di origine italiana). Il quattro zampe non ha ancora completato il suo percorso per diventare un cane guida. Per questo motivo tutti i giorni Amber si impegna ad addestrare il cucciolo, insegnandoli a fronteggiare situazioni di difficoltà. Koda ha avuto però modo di dimostrare tutto ciò che è già stato in grado di apprendere quando pochi giorni fa ha accompagnato la sua umana in un negozio statunitense, Harris & Teeter.

@koda_sd_in_training TW: Real Time True Seizure Occurs – this shows the amazing staff at my local Harris and Teeter handling this situation amazingly from beginning to end when medics arrived. Koda is still learning and did very well. The leash unfortunately contributed to a lot of his tasking issues and now tells me he needs to b on a traffic lead. You can train and train for this but you dont know how far youve come until it actually happens. I cant predict my episodes so its truly rare for me to catch it on film. Not that I like showing me in this state, I felt it’s important to show why you shouldnt mess w service dogs. He knew something was up and I should have known better to not be out the way ive been feeling. The first time her barked i wasnt 100% he was truly alerting but after, it was clear and I listened. Now I can know to trust his alerts more and more 🙂 home and resting now. #canecorso #canecorsoitaliano #servicedog #servicedogintraining #servicedogsoftikok #canecorsoservicedogintraining #servicesogprospect #servicedogteam #mastiffsoftiktok #dogtraining #puppytraining101 #puppytraining ♬ 10 minutes BGM for light training such as yoga(845880) – kakumaru

«Puoi allenarti e allenarti per questo, ma non sai quanta strada hai fatto fino a quando non succede davvero». Così scrive Amber nella didascalia al video condiviso su TikTok. La donna spiega: «Non posso prevedere i miei episodi, quindi è davvero raro per me vederlo su pellicola. Non che mi piaccia mostrarmi in questo stato, ho sentito che è importante mostrare perché non dovresti scherzare con i cani guida». Come mostra il video, Amber si trova tra gli scaffali del negozio e sta addestrando il suo cane a rispondere ai comandi.

Koda, però, si è accorto subito che qualcosa non andava come avrebbe dovuto e ha iniziato ad abbaiare per avvertire la sua umana. Amber era in uno «stato di stordimento»: non aveva ancora compreso che stava per avere un attacco epilettico nonostante il cane cercasse di avvertirla. Koda è rimasto accanto alla donna mentre questa si accasciava a terra: «Mi ha letteralmente salvato la vita. Mi ha impedito di farmi male e di finire davvero in ospedale con una commozione cerebrale o qualcosa di peggio» ha raccontato Amber.

Amber ha lodato la prontezza di riflessi del suo quattro zampe che si è trovato per la prima volta a fronteggiare una situazione di emergenza: «Koda sta ancora imparando e ha fatto molto bene. Il guinzaglio purtroppo ha bloccato alcuni dei suoi movimenti, ma è stato bravissimo». La donna ha poi ringraziato lo staff del negozio che ha gestito la situazione «in modo sorprendente dall’inizio alla fine quando sono arrivati i medici». Amber ha aghgiunto che adesso si fida completamente dell’istinto del suo cane al quale deve la vita: «La prima volta che ha abbaiato non ero al 100%, ma dopo, è stato chiaro e ho ascoltato. Ora posso sapere di fidarmi sempre di più dei suoi avvisi». (di Elisabetta Guglielmi)