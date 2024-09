Il suo cambiamento è radicale.

Una mamma cane di simil razza American Pit Bull Terrier, con il suo manto nero, ha dimostrato un instancabile istinto protettivo verso i suoi otto cuccioli appena nati. Questo episodio è avvenuto durante il primo incontro con due soccorritrici che si sono avvicinate al suo rifugio. Inizialmente diffidente, la cagnolina ha attirato l’attenzione delle donne grazie al loro persuasivo aiuto, accettando infine il supporto per sé e per i piccoli. La Stray Rescue of St. Louis, l’associazione che ha condotto il salvataggio, ha pubblicato un video sui social intitolato «Scared Mama makes incredible transformation», documentando la straordinaria trasformazione della cagnolina spaventata.

Il rifugio offre una seconda possibilità a cani e gatti abbandonati, maltrattati e feriti, promettendo loro cure e amore. Dopo essere stata trovata in una strada polverosa, la mamma cane, stremata e affamata, si era preoccupata dei suoi cuccioli, proteggendoli dal sole e tentando di allattarli nonostante la sua debolezza. Le immagini nel video mostrano il ritrovamento e la diffidenza iniziale della cagnetta nei confronti delle soccorritrici. Con il tempo, però, le donne sono riuscite a vincere la sua paura, guadagnandosi la sua fiducia.

Una volta condotta in sicurezza su un furgone, gli otto cuccioli sono stati recuperati e portati al rifugio, dove la mamma ha potuto ricongiungersi con i piccoli. La trasformazione della cagnolina è stata evidente: una volta al sicuro, ha mostrato un comportamento affettuoso verso i volontari, esprimendo la sua gratitudine per l’aiuto ricevuto. Ora, la famiglia è al sicuro e sotto le cure necessarie.

Non appena i cuccioli cresceranno e saranno pronti per essere separati dalla madre, saranno disponibili per l’adozione, così come la loro dolce mamma. Questo caso è un esempio toccante dell’amore di una madre animale e della dedizione dei soccorritori, che si impegnano a dare una vita migliore a tutti gli animali in difficoltà.