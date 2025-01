Il sultanato delle meraviglie: 25 gradi a gennaio e tutta la bellezza di un paese tra dune di sabbia e mare di cristallo

L’Oman è una meta turistica in crescita, sicura e ospitale, ideale per viaggi fai da te. Durante il viaggio della seconda settimana di gennaio 2025, il clima si è rivelato perfetto, con temperature tra i 22 e i 25 °C. Non era necessario il visto per soggiorni inferiori a 14 giorni e la patente internazionale non era richiesta per il noleggio dell’auto. La benzina costava solo 0,23 OMR al litro. Il volo con Oman Air da Roma a Muscat è stato consigliato per il buon servizio e il prezzo di 400 euro A/R. Gli hotel, principalmente prenotati tramite Booking, costavano tra i 30 e i 40 euro a notte e offrivano comfort e pulizia.

Il viaggio ha incluso tappe a Muscat, Wahiba Sands, Nizwa e Jebel Shams, con un mix di cultura, storia e natura. La cucina omanita, variegata e deliziosa, ha offerto piatti come riso Birijani, Shawarma e shuwa, accompagnati da caffè aromatizzato al cardamomo.

L’itinerario ha visto la partenza da Roma, l’arrivo a Muscat, la visita di varie località, tra cui Wadi Bani Khaled e le montagne di Jebel Shams. Le soste nel deserto e i pernottamenti in resort hanno arricchito l’esperienza. Non sono mancate visite a mercati e monumenti, come la Grande Moschea Sultan Qaboos. Durante il soggiorno, il noleggio di un’auto è stato essenziale per esplorare le bellezze del paese. Il ritorno a Roma è avvenuto dopo una settimana ricca di scoperte e momenti indimenticabili.