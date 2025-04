Il suicidio assistito domani al vaglio della Consulta: si può scegliere di morire senza supporto meccanico?

Domani, la Corte costituzionale discuterà per la quarta volta il suicidio assistito, con i giudici Viganò e Antonini. In quest’udienza, si esamineranno i casi di una paziente oncologica e di un uomo malato di Parkinson, i quali sono stati accompagnati in Svizzera da Marco Cappato, attivista dell’Associazione Luca Coscioni, per ricevere aiuto al suicidio assistito. Essendo entrambi malati terminali, non avevano diritto a tale pratica in Italia, poiché non erano mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, uno dei requisiti della sentenza della Corte del 2019 sul caso Cappato-Dj Fabo.

Il caso nasce dall’autodenuncia di Cappato che, dopo aver accompagnato i due malati, si è presentato ai carabinieri di Milano. La Procura di Milano aveva inizialmente chiesto l’archiviazione, ma il gip ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 580 del Codice penale, che punisce l’assistenza al suicidio medicalmente assistito. Questo articolo genera preoccupazioni relative a possibili violazioni degli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, così come degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea.

Durante il dibattito, che coinvolge diversi avvocati delle parti, sarà esaminata l’ipotesi di avere soddisfatto tutti i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, eccetto quello relativo ai trattamenti di sostegno vitale. Inoltre, si discuterà della presunta disparità di trattamento e della violazione del diritto all’autodeterminazione, relativo alla dignità della persona e al rispetto della vita privata e familiare.