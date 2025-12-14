Il Sud Italia leader nella transizione digitale

Il Sud non è considerato la periferia della transizione digitale, ma piuttosto una delle sue frontiere strategiche. Questa affermazione è stata fatta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, che ha anche fornito una notizia importante: l’Italia ha avanzato una candidatura per ospitare una delle cinque Gigafactories previste dall’Unione Europea per utilizzare al meglio il digitale e l’intelligenza artificiale nel Continente, e un pezzo di questa Gigafactory potrebbe essere localizzato nel Sud, probabilmente in Puglia.

Il Mezzogiorno ha le carte in regola per poter fungere da motore economico del Paese anche sul fronte dell’innovazione digitale. In Puglia e in Sicilia, come in Campania, ci sono progetti e infrastrutture che possono supportare questa visione. Ad esempio, in Campania c’è Megaride, un supercalcolatore per la cybersicurezza che si pone come infrastruttura per la ricerca e l’innovazione. Inoltre, la regione ospita poli per la formazione digitale di alto profilo, un distretto aerospaziale di eccellenza europea e numerose startup e PMI innovative.

Recentemente, la startup Rethain, nata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della Federico II di Napoli, ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione con un progetto che risolve un annoso problema degli impianti a biogas. L’innovazione che può rilanciare il Sud nasce anche dalla transizione energetica, oltre che da quella digitale, e rappresenta la strada attraverso cui il Mezzogiorno può ridurre il divario con il resto del Paese e dell’Europa.