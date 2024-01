Il succo di pomodoro può “uccidere” i batteri responsabili della febbre tifoidea la salmonella

Il succo di pomodoro può uccidere la Salmonella Typhi e altri batteri che possono danneggiare la salute dell’apparato digerente e urinario. A rivelarlo è una ricerca della Cornell University, pubblicata sulla rivista Microbiology Spectrum, una rivista dell’American Society for Microbiology. La Salmonella Typhi è un patogeno mortale specifico per l’uomo, che causa la febbre tifoidea. “Il nostro obiettivo principale in questo studio era quello di scoprire se il pomodoro e il succo di pomodoro fossero in grado di uccidere i patogeni enterici, tra cui la Salmonella Typhi, e, in caso affermativo, capire quali fossero le caratteristiche che li rendono così efficaci”, spiega Jeongmin Song, professore associato presso il Dipartimento di Microbiologia e Immunologia della Cornell University e ricercatore principale dello studio.

Dall’analisi del genoma del pomodoro trovate proteine “scudo”

In primo luogo, gli scienziati hanno verificato in esperimenti di laboratorio se il succo di pomodoro fosse davvero in grado di uccidere la Salmonella Typhi. Una volta accertato, il team di ricerca ha esaminato il genoma del pomodoro per trovare i peptidi antimicrobici coinvolti. I peptidi antimicrobici sono proteine molto piccole che danneggiano la membrana batterica che li mantiene intatti. I ricercatori hanno scelto quattro possibili peptidi antimicrobici e hanno testato la loro efficacia contro la Salmonella Typhi. Questo li ha aiutati a trovare due peptidi antimicrobici efficaci contro il batterio. Il gruppo di ricerca ha eseguito ulteriori test sulle varianti di Salmonella Typhi che compaiono in luoghi dove la malattia è comune. Ha inoltre condotto uno studio al computer per capire meglio come i peptidi antibatterici uccidano la Salmonella Typhi e altri patogeni enterici.

Il pomodoro ha effetti antibatterici naturali

Infine, hanno esaminato l’efficacia del succo di pomodoro contro altri patogeni enterici che possono danneggiare la salute dell’apparato digerente e urinario. La scoperta più significativa è che il succo di pomodoro è efficace nell’eliminare la Salmonella Typhi, le sue varianti ipervirulente e altri batteri che possono danneggiare la salute dell’apparato digerente e urinario. In particolare, due peptidi antimicrobici sono in grado di eliminare questi agenti patogeni compromettendo la membrana batterica, uno strato protettivo che circonda il patogeno. Ora i ricercatori sperano che, quando la popolazione in generale, in particolare i bambini e gli adolescenti, verrà a conoscenza dei risultati dello studio, vorrà mangiare e bere più pomodori e altra frutta e verdura per i loro effetti antibatterici naturali.