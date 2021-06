A forza di lamentarci abbiamo perso la capacità di apprezzare le cose belle. Quando capitano, quando cambiano. Prendete il certificato verde vaccinale, il Green Pass. In queste ore stanno arrivando a sedici milioni di italiani le email con le istruzioni per scaricarlo. Si tratta di una email ben scritta, con un linguaggio chiaro ed essenziale che indica in modo piuttosto semplice come ottenere “la certificazione verde Covid-19”.

Da un sito, tramite la app Immuni risorta a nuova vita, oppure sulla app IO che ha appena passato il test privacy. C’è anche un numero verde dalle 8 alle 20 per avere assistenza tecnica. E il bello, lasciatemi dire, la meraviglia, è che questa cosa funziona. Non è banale. Vuol dire che c’è una anagrafe unica dei vaccinati, che c’è una piattaforma informatica che smista i dati e genera le autorizzazioni, e che ci sono 3 strumenti digitali funzionanti dove scaricarle: un sito e due app.

Potrei avere la memoria corta ma forse è la prima volta che in Italia una operazione digitale su larga scala funziona. Finora eravamo quelli dei click-day, dei siti che si bloccavano per troppe richieste, o che si mettevano a pubblicare i dati di cittadini presi a caso per errore, o di app impossibili da usare, o di istruzioni così cervellotiche da far apparire snella la burocrazia.

Per anni siamo stati capaci di creare file anche online, praticamente un ossimoro; e di sviluppare tecnologia modesta e di fatto non utilizzabile e non utilizzata. Invece in questo caso abbiamo la app IO che finalmente sta diventando lo strumento per essere cittadini digitali; la app Immuni che a dispetto di una narrazione fasulla, era stata sviluppata bene e non aveva funzionato solo per incapacità politica non tecnologica; e un sito del governo che già dalla homepage mostra tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Dietro questo successo ci sono gli ex ragazzi del team digitale di Diego Piacentini (qui l’elenco originario), divenuti nel frattempo l’ossatura del ministero per la Transizione digitale e di PagoPA, la società che gestisce IO; e ci stanno i tecnici di Sogei, che negli anni scorsi non aveva sempre brillato per modernità.