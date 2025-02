Il straziante ricordo di sua madre

Kadance Fredericksen, vincitrice del concorso Miss Florida Teen Usa, è tragicamente scomparsa a soli 18 anni in un incidente d’auto, lasciando un forte impatto nella sua comunità. Sua madre, Lisa Fredericksen, ha descritto il profondo dolore per la perdita della figlia e ha sottolineato il suo potenziale e i sogni che aveva per il futuro. Le circostanze del sinistro sono ancora in fase di indagine da parte delle autorità.

Kadance stava tornando a casa, distante solo tre minuti, quando l’incidente si è verificato. La madre l’ha descritta come una persona che illuminava la vita degli altri e i profili social della sua scuola evidenziano il suo spirito altruista e l’impegno nel sostenere i bambini in difficoltà. La comunità la ricorda come un raggio di luce, sempre impegnata a fare la differenza.

La vita di Kadance non è stata facile; ha subito abusi nella sua infanzia ed è stata adottata da Lisa nel 2017. La decisione di partecipare ai concorsi di bellezza è arrivata dopo un lungo percorso di guarigione. Lisa racconta un momento speciale quando Kadance ha espresso il desiderio di partecipare a un concorso, nonostante le sue paure di parlare in pubblico. Indossando un vestito che lei stessa considerava brutto, ma che le faceva sentire una principessa, ha affrontato questa sfida. Anche se non ha vinto, ha sempre dimostrato determinazione e resilienza.

Kadance era attivamente coinvolta nel volontariato e aveva fondato l’organizzazione Kada’s Promise, dedicata a portare conforto a chi ne aveva bisogno attraverso donazioni di peluche e coperte, evidenziando ulteriormente la sua natura generosa e disponibile.