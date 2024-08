il sostituto è un volto noto

Ancora poche settimane e il sogno di molti dei ragazzi di Amici 24 verrà finalmente realizzato. Il programma sta per tornare in onda su Canale 5, ma a quanto pare ci sarà anche una grande novità. Un professore di ballo avrebbe lasciato il suo posto, il quale verrà occupato da un promettente ballerino.

Amici 24

Ecco di chi stiamo parlando.

Amici 24: ecco quando andrà in onda la prima puntata

Con l’inizio di settembre tornano in auge alcune trasmissioni televisive andate incontro alla pausa estiva. Tra i programmi più attesi compare certamente Amici di Maria De Filippi, che quest’anno porterà avanti la sua 24° edizione.

Raimondo Todaro

Tutto è pronto per l’inizio di questo sogno, il quale dovrebbe iniziare proprio domenica 15 settembre. È proprio in questa giornata che verrà a delinearsi la formazione della nuova classe di Amici. Assisteremo quindi all’ingresso di promettenti ballerini e cantanti che faranno di tutto per ottenere il lasciapassare dalla produzione.

Al momento non si sa ancora nulla circa l’identità dei vari allievi, ma pare che fra di loro possa celarsi qualche figlio d’arte. Per scoprire chi si siederà dietro gli ambitissimi banchi di Canale 5, non possiamo far altro che attendere ancora poche settimane.

Raimondo Todaro è fuori: il ballerino è pronto a sostituirlo

Credits: speedybirillo

Una delle più grandi novità di Amici 24 riguarderà per l’appunto un cambiamento nella commissione di canto e in quella di ballo. Da quello che sappiamo, Anna Pettinelli avrebbe rinunciato al suo ruolo di professoressa per dedicarsi al suo progetto in radio.

A sostituirla la cantante Giusy Ferreri, la quale ha già ricoperto questo ruolo qualche anno fa. Ancora incerto il destino di Emanuel Lo mentre sembra confermato quello di Raimondo Todaro. Dopo diverse edizioni il maestro di latino americano avrebbe deciso di abbandonare la sua seduta per dedicarsi a nuove avventure lavorative.

Adriano Bettinelli

Chi prenderà al suo posto? Pare proprio che Maria De Filippi abbia trovato il sostituto di Todaro in un ballerino che qualche anno fa ha preso parte proprio ad una vecchia edizione di Amici. Ci riferiamo all’ex allievo Adriano Bettinelli, che nel corso degli anni è diventato un ballerino molto rinomato che ha accompagnato i tour di personaggi anche internazionali. Come la prenderà la Celentano visto che in passato lo aveva intensamente criticato? Lo scopriremo domenica 15 settembre a partire dalle 14:10.