Il sorpasso del debito italiano: l’ascensione sui mercati

Negli ultimi giorni, l’andamento dei titoli di Stato italiani ha mostrato un significativo cambiamento rispetto a quelli francesi, segnalando un’inversione di tendenza nel contesto economico dell’Eurozona. Attualmente, lo spread tra i titoli di Stato a cinque e due anni dell’Italia e della Francia è diventato negativo per la prima volta dal 2005, evidenziando un equilibrio che altera un trend di lungo periodo.

I recenti andamenti mostrano che il rendimento dei Btp quinquennali si attesta al 2,64%, leggermente inferiore al 2,66% degli Oat francesi. Anche i titoli a due anni confermano questa inversione, con il tasso italiano fissato al 2,04% contro il 2,11% francese. Tuttavia, sul decennale, l’Italia continua a pagare un tasso più alto, fissato al 3,46% rispetto al 3,29% francese, sebbene questo scarto sia il più basso dal 2007.

Questo cambiamento è attribuito alla crescente stabilità economica e alla gestione dei conti pubblici italiani sotto il governo di Giorgia Meloni. Le agenzie di rating, come S&P, Moody’s e Fitch, hanno recentemente migliorato il rating italiano, mentre la posizione della Francia si è deteriorata. Le difficoltà politiche di Parigi, in particolare dalla scorsa estate e le elezioni anticipate, hanno influenzato negativamente la percezione del rischio.

Attualmente, il debito italiano ammonta a 3.063 miliardi di euro, con i titoli in circolazione che raggiungono quota 2.573 miliardi. Al contrario, il debito francese sfiora i 3.300 miliardi, creando un divario che potrebbe intensificarsi. I mercati stanno ora osservando con attenzione l’asta di Bot prevista per giovedì, in un contesto di crescente fiducia verso il debito italiano.