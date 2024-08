Il sonno era troppo per non addormentarsi, il dolce video del piccolo

Spopola tra gli utenti del web il video di un dolcissimo criceto: le immagini riprendono il momento in cui il piccolo è sopraffatto dal sonno.

Gli animali domestici hanno il potere di rallegrare le giornate degli esseri umani, facendoli sentire meglio anche nei momenti difficili. Un filmato del proprio amico a quattro zampe o un video di cuccioli, di cani e gatti condiviso sui social network può essere in grado di strappare un sorriso e donare gioia. Sarà per questo che un video, caricato sulla pagina social di Instagram e avente per protagonista un piccolo criceto che non riesce a vincere il sonno ha accumulato in poche ore milioni di visualizzazioni.

Il video del criceto sopraffatto dal sonno: le dolcissime immagini del piccolo emozionano il web

Il filmato è stato condiviso su diversi social network, ricevendo grande attenzione da parte del popolo del web dopo essere stato diffuso dal canale Instagram dedicato agli animali, Discover Animals. La pagina, all’account social @discover animals, è considerata come si legge nella descrizione su Instagram «The Home of Animals, Fighting for animals around the world!» (tradotto in italiano: «La casa degli animali: combattendo per gli i diritti degli animali attorno al mondo»).

Nel post al filmato si legge: «Il nostro piccolo amico è così stanco che non riesce a tenere gli occhi aperti! Sogni d’oro, piccolo avventuriero!» («Our little friend is so tired, he can’t keep his eyes open! Sweet dreams, tiny adventurer!». Il testo è corredato dalla didascalia: «It’s time to go to bed Mr hamster» (tradotto: «È ora di andare a letto signor criceto»). Il protagonista del video è infatti un cucciolo di criceto dal manto arancione e dalla pancia bianca.

I cuccioli degli animali, esattamente come i bambini piccoli, hanno bisogno di molte ore di sonno. Ad esempio, i cagnolini fino a circa sei mesi di vita hanno bisogno di dormire in media venti ore al giorno: un riposo lungo durante le ore notturne è accompagnato da numerosi e frequenti sonnellini durante la giornata. E lo stesso discorso vale anche per altre specie di animali.

Quando la stanchezza diventa eccessiva da sopportare, i cuccioli si addormentano all’improvviso, anche se stanno giocando o mangiando. A volte il loro sonno è così profondo che nulla slemberebbe riuscire a svegliarli.

E così è accaduto proprio al criceto protagonista di Instagram. Il piccolo animaletto è così stanco che non si sveglia neanche dopo essere caduto dalla sua casetta in legno.

Indubbiamente il criceto è davvero adorabile; non è quindi difficile comprendere i motivi per cui il filmato che lo ritrae abbia conquistato i cuori di tutto il web. (di Elisabetta Guglielmi)