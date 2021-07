Specialmente ora che stiamo provando a tornare alla normalità pre-Covid, una bella giornata di sole è quello che ci vuole per affrontare tutto con più serenità e buon umore. Sì, perché il sole non serve solo a colorare la pelle con l’abbronzatura, ma fa molto di più per la nostra salute favorendo, ad esempio, la produzione di vitamina D (fondamentale per le ossa) e di serotonina (che aiuta l’umore). E’ importante però conoscerlo per capire bene come esporsi ai suoi raggi senza effetti collaterali a carico della vista.

Sole, la stella più importante per la Terra

Sappiamo tutti che il Sole è la stella più vicina alla Terra, ma con buona probabilità le nostre conoscenze si fermano qui o vanno poco oltre, tranne quelle degli appassionati di astronomia. “Rispetto ai miliardi di altre stelle nell’universo – spiega Marcello Campajola, dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – il Sole è una stella medio piccola, tutto sommato priva di particolare lode. Tuttavia, per la Terra, è il corpo celeste più importante in assoluto. Infatti, fornisce luce, calore ed energia necessari affinché possa esserci vita. L’interazione della Terra con il Sole guida l’alternarsi delle stagioni, le condizioni climatiche, fenomeni come l’aurora boreale ed altro ancora. Non a caso, il Sole ha ispirato storie mitologiche e culti religiosi nelle culture di tutto il mondo, come ad esempio quelle degli antichi Egizi nei confronti del dio Sole Ra”.

Le radiazioni elettromagnetiche

Il sole è la nostra principale fonte di vita. Emette radiazioni di lunghezze d’onda molto diverse. Alcune vengono bloccate dall’atmosfera, tra cui buona parte delle pericolose radiazioni ultraviolette, ma quelle che arrivano sulla Terra con maggiore intensità sono proprio quelle che il nostro occhio riesce a captare. “L’insieme di tutte le radiazioni elettromagnetiche in funzione della lunghezza d’onda – spiega il fisico – è detto spettro elettromagnetico e si estende dalle onde radio fino ai raggi X. Circa il 6.4% dell’energia irradiata dal Sole risiede nell’UV, il 48% nel visibile, il 45.6% nell’infrarosso.

La luce che vediamo

All’altro estremo dell’asse delle lunghezze d’onda si collocano invece i raggi infrarossi, che hanno effetto calorifico e alle lunghezze d’onda ancora maggiori ci sono le onde radio e le microonde. Per lunghezze d’onda ed energie intermedie troviamo la radiazione elettromagnetica visibile all’occhio umano, cioè la luce. “Si tratta di radiazioni elettromagnetiche percepite secondo le diverse tonalità dei colori che vanno dai 400 nm (nanometro, ossia miliardesimo di metro) del violetto ai 700 nm del colore rosso.

Occhi e radiazioni solari

Insomma, con i nostri occhi riusciamo a vedere solo una porzione delle radiazioni solari anche se in realtà tutte (incluse quelle che non vediamo) interagiscono con le diverse strutture oculari permettendoci di vedere ma, ad alte dosi di esposizione, possono essere

dannose. Tra le principali fonti colpevoli degli effetti nocivi provenienti dalla luce del sole ci sono i raggi ultravioletti, o UV. E’ scientificamente provato che le radiazioni ultraviolette che raggiungono la terra sono collegate all’insorgenza di gravi danni cutanei che vanno dalle semplici scottature solari ai tumori della pelle. Anche l’occhio viene raggiunto dai raggi ultravioletti: “cornea, cristallino e anche la retina in alcune situazioni particolari, possono subire gravi alterazioni se esposte ai raggi ultravioletti senza protezione”, spiega Luigi Mele, medico chirurgo oculista, Università degli Studi Luigi Vanvitelli – Napoli e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Salmoiraghi & Viganò.

Come proteggere la vista

Ecco perché è fondamentale proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti. “Le strutture oculari interagiscono con la luce solare permettendoci di vedere, ma allo stesso tempo un eccesso o un abuso può causare danni che possono andare dalla secchezza oculare fino alla degenerazione maculare”, spiega Mele. “Così come si utilizzano creme solari protettive per evitare danni cutanei, dovremmo considerare alla stessa stregua gli occhiali da sole che rappresentano l’unico sistema di protezione dei nostri occhi dalle radiazioni elettromagnetiche”. E non si tratta soltanto di metterli al mare o in montagna quando siamo in vacanza: “Andrebbero indossati sempre quando c’è il sole anche se si cammina in città”, conclude l’oculista.