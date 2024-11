Il sogno di Verdiana: Sanremo e il silenzio di Maria De Filippi

Verdiana Zangaro, recente vincitrice di Tale e Quale Show, ha rilasciato un’intervista a SuperguidaTv dove ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sui suoi sogni futuri, in particolare quello di esibirsi al Festival di Sanremo. Verdiana si è distinta nel programma grazie alla sua abilità nell’imitare diversi cantanti, ma ora guarda oltre, desiderosa di affermarsi anche nella Kermesse musicale più importante d’Italia. Ha dichiarato che Sanremo rappresenta un palcoscenico fondamentale per ogni artista e ha fatto riferimento a un brano presentato con il gruppo Le Deva, esprimendo una certa speranza nonostante il progetto sia in fase di stallo da anni.

Durante l’intervista, ha parlato anche dell’importanza delle donne nella musica, sottolineando come gli ultimi anni abbiano finalmente premiato un numero maggiore di artiste. Riguardo alla sua esperienza a Tale e Quale Show, Verdiana ha descritto la competizione come un’opportunità incredibile, affermando di non aver mai immaginato di riuscire a portare a casa tutte le imitazioni che ha eseguito.

Un altro tema trattato nell’intervista è il suo rapporto con Maria De Filippi, influente figura della televisione italiana con cui Verdiana ha lavorato in passato come allieva di Amici. Verdiana ha condiviso che, dopo la sua vittoria, non è riuscita a contattare Maria, poiché sembra che quest’ultima abbia cambiato numero di telefono. Nonostante ciò, ha evidenziato quanto tenga a questo legame, esprimendo affetto e un bel ricordo di Maria, con la speranza di riabbracciarla presto.

In sintesi, Verdiana Zangaro sta cercando di costruire una carriera solida nel panorama musicale italiano, con il Festival di Sanremo come obiettivo ambizioso. La sua esperienza a Tale e Quale Show le ha fornito una visibilità significativa e un’esperienza preziosa che intende sfruttare al meglio. Con un atteggiamento positivo e la determinazione di promuovere la sua musica, Verdiana sembra pronta ad affrontare le sfide del futuro e a realizzare i suoi sogni.