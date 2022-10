Il social media manager del Collegio usa pronomi femminili per lo studente no-binary Erriquez e scoppia la polemica

Il Collegio quest’anno ha deciso di inserire nel cast Harry Erriquez il secondo collegiale no-binary dopo Kim Genco della scorsa edizione.

Se l’anno scorso i professori e gli inservienti si sono sempre rivolti a Kim Genco col pronome femminile costringendola a indossare tutto il tempo la gonna, quest’anno con Harry Erriquez sono stati più morbidi. Dovrà sì dormire nella camerata femminile, ma può indossare i pantaloni al posto della gonna. “Io con il pantalone mi sento io, sono proprio io. Mi chiedo perché un ragazzo sì e io no? Indossare la gonna mi farebbe non sentire me e io in questo contesto vorrei tanto sentirmi me“.

Erriquez nel video di presentazione parla di se stesso al femminile usando addirittura il nome di battesimo, Marta, ma sui social ha definito i suoi pronomi he/him. Quando il profilo Instagram della trasmissione lo ha infatti etichettato “Marta, la sognatrice” un paio di collegiali delle scorse edizioni si sono indignate e lo stesso Harry ha commentato stizzito.

Il Collegio, la clip di presentazione di Harry Erriquez

Nella clip di presentazione dice:

“Ognuno di noi ha un’identità. La mia la manifesto un po’ nei pantaloni larghi, nelle magliette aesthetic. Il mio modo di vestire dice tanto di me. Non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio vestirmi non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio ma rappresenta me, rappresenta Harry”.

Classe 2006, Erriquez è nato nel 2006 a Torino. Da grande sogna di diventare un bartender e il suo sport preferito è il calcio.