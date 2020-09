Ginevra Lamborghini esordisce con Scorzese nel mondo della musica: ecco il primo singolo della sorella di Elettra, cantante e appassionata di musica.

La notizia era nell’aria, e adesso è stata confermata. Ginevra Lamborghini fa il suo esordio nel mondo della musica. Dopo il successo clamoroso della sorella Elettra, anche Ginevra ha deciso di tentare la fortuna. D’altronde, da tanto tempo aveva ottenuto un discreto seguito sui social per le sue capacità vocali e per la sua passione per la musica. E non a caso il suo primo singolo è distante dalle sonorità della sorella più famosa. Scopriamo insieme tutti i segreti su Scorzese.

Ginevra Lamborghini debutta con Scorzese

Bando al reggaeton, almeno per il momento. Ginevra sceglie di mantenre le sue solide basi cantando su sonorità R&B e soul contemporanee. Non è un segreto infatti che tra le sue fonti d’ispirazione vi siano grandi artiste del calibro di Nina Simone, Alicia Keys e Billie Eilish.

Scorzese è il primo passo nella carriera musicale della giovane Ginevra, che al momento mantiene comunque altre priorità, avendo una carriera lavorativa ben avviata al di fuori dello spettacolo. Chissà però che un exploit non possa portarla a virare decisamente proprio verso lo showbusiness, come fatto da Elettra.

Elettra Lamborghini

Scorzese, il primo singolo della sorella di Elettra Lamborghini

“Ho cominciato a cantare dopo aver ascoltato un disco di Etta James. Etta, Sam Cooke e Aretha Franklin sono artisti che appartengono a un mondo a cui sono affezionata, perché è quello che mi ha fatto scoprire la passione per la musica e, in particolare, per il canto“, afferma Ginevra nel comunicato stampa che promuove il suo primo singolo. Un brano che forse richiama più al mondo contemporaneo della Eilish che al grande soul del passato, ma lascia intravedere delle potenzialità importanti. In attesa del video, ascoltiamo insieme Scorzese: