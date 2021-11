Annalisa presta la voce a David Guetta nel nuovo singolo Family insieme a Ty Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie.

C’è anche Annalisa nella nuova versione per il mercato italiano di Family, il nuovo singolo di David Guetta, uno dei più famosi dj al mondo. La voce ligure sarà protagonista di un brano dal sapore internazionale, con grandissime collaborazione. Oltre a lei nel brano ci saranno infatti anche due dei più importanti personaggi della scena hip hop mondiale, Ty Dolla $ign e A Boogie Wit da Hoodie. “Sono onorata“, ha commentato Nali, mandando in estasi tutti i suoi fan.

Annalisa con David Guetta in Family

Sarà dunque Annalisa la voce italiana nella versione per il nostro mercato del nuovo grande singolo di Guetta, Family, in arrivo in radio e in streaming il prossimo 5 novembre. La cantante dai capelli rossi prenderà il posto preso da Bebe Rehxa per la versione originale, da Imen Siar per quelli mediorientali e da Sofia Reyes per quelli latini.

“Sono onorata di far parte di questo progetto corale e di essere stata scelta da David Guetta, il dj numero 1 del mondo, per rappresentare l’Italia“, ha affermato Nali sui social, aggiungendo che essere in questa ‘famiglia’ al fianco di grnadi superstar internazionali per lei è uno stimolo incredibile. Anche perché il brano parla di amicizia e famiglia, temi fondamentali per lei.

Annalisa con David Guetta: la reazione dei fan

Ovviamente una notizia del genere non poteva non essere accolta con grandissimo entusiasmo dai suoi fan: “Fermi tutti“, “Pazzesco“, “Ma cosa stai dicendo“. Una notizia atomica che ha sconvolto tutti i suoi follower, che non vedono l’ora di ascoltare cosa potrà uscire dall’incontro della sua voce con il sound di Guetta. “Non puoi dire una cosa del genere così, sono tanto fiera di te“, scrive una fan emozionatissima per questa notizia. Insomma, l’hype per questo featuring è alle stelle. Di seguito il post: