il sindaco si getta in acqua per salvarlo

L’incredibile salvataggio di un gattino che stava per annegare: il sindaco del comune di Caravaggio in provincia di Bergamo è entrato in acqua per aiutare il piccolo.

A Caravaggio, un comune della provincia di Bergamo in Lombardia nella pianura bergamasca occidentale, è una mattina come tante. Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, sta per andare a una partita di calcetto, pronto a trascorrere una giornata all’aria aperta praticando il suo sport preferito. I suoi piani, però, subiscono un improvviso cambiamento. A far annullare la partita di calcio è stato un cucciolo di gatto caduto accidentalmente nelle acque di un canale.

Il salvataggio del gattino Moses: il sindaco entra in acqua per aiutare il piccolo

La storia del gattino, al quale è stato dato il nome di Moses, è stata raccontata in alcuni post condivisi sui social network che mostrano le foto dell’incredibile salvataggio, sull’account social di un servizio di informazioni locale, Prima Treviglio (sulla pagina Facebook @Prima Treviglio).

Ribattezzato con il nome di “Moses” in riferimento all’omonimo personaggio biblico salvato dalle acque del fiume dalla figlia del faraone di Egitto, il cucciolo era caduto nelle acque di una roggia, un canale artificiale di modesta portata impiegato per l’irrigazione e l’alimentazione di mulini o di piccole centrali elettriche. Troppo piccolo per riuscire a nuotare e rimanere a galla, il gattino sarebbe morto affogato. Ad accorgersi della situazione è stato il primo cittadino di Caravaggio, Claudio Bolandrini.

Il sindaco stava per recarsi a una partita di calcetto quando si è reso conto del micetto in difficoltà. Il primo cittadino è subito intervenuto personalmente, entrando nelle acque della roggia in via Santuario a Caravaggio. Qui, con l’aiuto di una pala, è riuscito a recupero il cucciolo e a trarlo in salvo. Il gattino, dal manto grigio e dall’aspetto simile a quello dei gatti certosini, bagnato e spaventato, è stato portato presso una clinica veterinaria dove sono state accertate le sue condizioni di salute.

Claudio Bolandrini ha così raccontato quanto avvenuto in un post sul proprio profilo Facebook: «Quando dopo l’assemblea dei sindaci della Provincia di Bergamo in videoconferenza stai andando a giocare a pallone ma ti chiamano perché c’è un micino che sta affogando… Grazie agli agenti della Polizia locale Sergio Colpani e Giorgio Pace e al responsabile della Protezione civile Mario Vicinelli che hanno aiutato sindaco e gatto ad uscire dal fosso».

Il sindaco Claudio Bolandrini per il suo impegno nella salvaguardia degli animali si è conquistato il titolo di “paladino” degli animali. Moses, infatti, non è l’unico cucciolo salvato a Caravaggio. Nel comune, oltre al micetto certosino Moses sono stati salvati oltre ad altri due micetti, un leprottino di nome Bunny, una civetta chiamata Magoo, il piccolo riccio al quale è stato dato il nome di Spino e un mulo di nome Francis che era fuggito dal suo recinto sulla Rivoltana. In molti di questi casi è stato proprio il primo cittadino a rendersi partecipe, e talvolta anche protagonista, di questi salvataggi. (di Elisabetta Guglielmi)