È infuriato, il sindaco Marco Baccini. Trentotto anni, avvocato e romagnolo doc, con la sua lista civica dal 2014 guida il Comune di Bagno di Romagna, alle porte di Cesena. Martedì, quando gli hanno comunicato che all’interno della casa protetta per anziani Camilla Spighi, gestita dal Comune, 18 operatori sanitari su 36, è saltato dalla sedia. “Ma com’è possibile? – dice – È un anno che cerchiamo di venire fuori da una pandemia che ha causato milioni di morti, soprattutto anziani. E i dipendenti di una struttura per anziani, proprio loro, rifiutano di vaccinarsi?”. Oggi ha scritto anche al premier Giuseppe Conte, chiedendogli di intervenire. Ma sin da ora si dice pronto a licenziare chiunque non si vaccinerà: “Devo prendere dei provvedimenti per garantire la sicurezza della struttura”.

Sindaco, quando è partita la campagna vaccinale si aspettava un numero così alto di rifiuti?

“No, e sono rimasto sconcertato, perché quella è una casa protetta gestita benissimo: ci sono 32 posti letto e non abbiamo mai avuto casi di positività durante tutta la pandemia, anche grazie all’abnegazione e all’impegno dei dipendenti. Per questo, appena ho saputo che la metà non si voleva vaccinare ho scritto una lettera, ponendoli di fronte alle decisioni che avrei dovuto prendere. Oggi ho scritto anche alle organizzazioni sindacali e al governo”.

Cosa chiede a Conte?

“Il nostro è un problema nazionale: siamo vittime di un vuoto normativo. Se da una parte si prevede il diritto di non vaccinarsi, dall’altra nessuno ha chiarito che cosa dobbiamo fare con chi si rifiuta di farlo. Non ci sono precedenti, sui giornali eminenti giuslavoristi propendono per il ricollocamento di questi lavoratori, altri per l’aspettativa non retribuita e altri ancora per il licenziamento. Di certo io delle misure le devo prendere, per garantire la sicurezza del servizio, altrimenti c’è anche un tema di responsabilità penale e civile in caso di nuovi focolai”.

Quindi adesso cosa succederà?

“Abbiamo dato termine fino al 25 gennaio agli operatori per decidere, dopodiché prenderemo tutte le decisioni del caso. Io spero ci sarà un ripensamento, una riapertura, ma so già che c’è un nucleo duro che probabilmente rifiuterà di vaccinarsi. Se ci sarà la possibilità di ricollocare lo faremo, ma non mi tiro indietro alla possibilità di licenziare, anche perché in un Comune piccolo come il nostro non esistono tante altre posizioni disponibili per quelle persone, che devono comunque essere sostituite a spese della collettività. Rischia di crearsi un danno economico. A me dispiace, ma a mio avviso sarebbe meglio licenziare”.

Conosce le loro motivazioni?

“Abbiamo parlato anche oggi con la coordinatrice della struttura e le ragioni sono le più disparate: da una parte c’è chi ha paura perché ritiene che il vaccino non sia stato testato a sufficienza, dall’altra ci sono i no vax convinti, ma sono tutte motivazioni che non reggono. Io ritengo che chi vive in ambienti pubblici ed è a contatto con persone fragili non possa sottrarsi al vaccino”.

Secondo lei andava reso obbligatorio?

“Certamente. Negli ultimi mesi abbiamo subito decreti che hanno compresso tutte le nostre libertà fondamentali, non vedo perché davanti a questa situazione non si possa prevedere l’obbligatorietà del vaccino. È una cosa già vista, è già successo in passato e renderebbe tutto più semplice. Quello che sta capitando nel mio Comune è solo il primo caso, ma sono certo che quando il vaccino arriverà anche alle strutture private si creerà un problema enorme. Le dico di più: tra poco dobbiamo partire con la vaccinazione degli ospiti della casa protetta e ci sono famiglie dove un figlio è d’accordo a vaccinare il padre e l’altro è contrario. Che si fa?”.