Il Sindaco di Genova e le Controversie sul Cancro

Marco Bucci è il candidato del centrodestra per le elezioni Regionali in Liguria, fissate per il 27 e 28 ottobre. È sostenuto da partiti come Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e due liste civiche, Vince Genova e Orgoglio Liguria. Inizialmente, Bucci aveva escluso la sua candidatura a causa di un grave problema di salute, avendo ricevuto nel giugno scorso una diagnosi di cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo. Tuttavia, dopo un colloquio con la premier Giorgia Meloni, ha deciso di accettare la candidatura, dichiarando di sentirsi pronto per affrontare questa sfida nonostante il suo stato di salute.

Nato a Genova nel 1959, Bucci è laureato in Farmacia e ha lavorato in importanti aziende farmaceutiche. Attualmente è sindaco di Genova, carica che ha ricoperto dal 2017, quando è stato eletto con una coalizione di centrodestra. Tra le sue realizzazioni più significative, vi è l’incarico di commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, crollato nell’agosto 2018. Bucci ha gestito con successo il progetto di costruzione del nuovo ponte, inaugurato due anni dopo il disastro. È stato rieletto sindaco nel 2022, ottenendo il 55,4% dei voti.

Il 9 ottobre, Bucci ha presentato il suo programma elettorale, incentrato principalmente sulle infrastrutture, con oltre 30 progetti di nuove realizzazioni e completamenti. Tra questi spiccano la Gronda di Genova, il tunnel della Val Fontanabuona, la bretella Albenga-Carcare-Predosa, il completamento del terzo valico e la nuova diga di Genova. Un altro tema centrale del suo programma è la sanità, con l’obiettivo di ridurre significativamente le liste d’attesa. Bucci ha proposto anche la costruzione di un nuovo ospedale a La Spezia e la realizzazione di un nuovo ospedale Galliera a Genova.

Inoltre, il suo piano per lo sviluppo economico della Liguria prevede una forte attenzione alla transizione energetica, con l’idea di creare una Energy Valley Made in Liguria e incentivare l’insediamento di start-up innovative. In questo contesto, Bucci punta a promuovere la crescita economica della regione attraverso investimenti in infrastrutture e sanità, affrontando le sfide attuali e future della Liguria.