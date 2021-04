Se ci fosse una macchina del tempo, il sindaco Antonio Decaro la userebbe per tornare all’estate del 2019. L’ultima prima dell’era pandemica. Quella in cui Bari brillava dall’alto del suo quinto posto fra le principali mete turistiche europee. “Ma non c’è una macchina simile. Dobbiamo tornare a quello che eravamo nel 2019 con le nostre forze”. In nuce in questo intento si intravede già il programma che il primo cittadino di Bari vuole mettere in pratica per portare la città nella stagione delle riaperture annunciata dal governo del premier Mario Draghi: inaugurando musei, aprendo cinema e teatri, sostenendo ristoratori e gestori di bar e negozi. E soprattutto organizzando grandi e piccoli eventi. L’obiettivo è fare di Bari una città aperta ininterrottamente da mattina a notte e riconquistare quei turisti che già da quest’anno potrebbero scegliere altre mete. Per farlo però c’è bisogno di siglare un patto con i commercianti e i gestori dei locali della città.

L’altro giorno ha postato sul suo profilo Facebook una foto che riprendeva centinaia di persone sedute ai tavoli dei locali nelle strade di Londra. E ha sentito il dovere di chiedere scusa. Lo ha fatto lei, anche se le responsabilità non ricadono sui sindaci.

“Indipendentemente dalle responsabilità, le istituzioni devono chiedere scusa perché quelle immagini di Londra dimostrano che un Paese che inizialmente ha sottovalutato il Covid alla fine ha raggiunto l’immunità di gregge. Quelle immagini, però, sono un segnale di speranza anche per noi”.

Il governo ha deciso di riaprire una settimana prima del previsto, anche perché preoccupato dalla crescente tensione nella società. A Bari che situazione c’è?

“La tensione tende ad aumentare. Forse questo annuncio del governo sulle riaperture serve anche a dare psicologicamente un orizzonte temporale a chi è rimasto chiuso per troppo tempo. Ho già sentito alcuni commercianti e gestori di locali di ristorazione che sono tornati nei loro locali per dare una sistemata in vista della ripartenza”.

Cosa può fare l’amministrazione comunale per favorire questo percorso verso le riaperture?

“Non esiste la macchina del tempo, purtroppo, però per fortuna in città vivono ancora gli stessi operatori culturali, gli stessi gestori di locali e negozi del 2019. Siamo sicuri che riusciremo a recuperare il tempo perso. Da parte mia mi impegno a organizzate tante manifestazioni. Vorrei che la città tornasse a vivere di sera e di notte. Spero in una città pacificata, in cui chi magari prima si affacciava dal balcone per lamentarsi di chi stava sotto adesso possa scendere per strada a chiacchierare. Abbiamo bisogno di riaprire tutto: strade, viali, piazze, spiagge. Stiamo lavorando per fare tutta una serie di eventi. Noi baresi abbiamo la voglia di tornare indietro e io vorrei raggiungere una sorta di patto extra Covid fra i miei concittadini”.

Che cosa intende dire?

“Vorrei creare la città di tutti, un’estate di tutti. Stiamo facendo partire Torre Quetta e sono scaduti i termini per la gestione dei locali sul waterfront di San Girolamo. Ognuno di noi deve fare un passo indietro per far fare un passo avanti alla comunità e alla città. Così come siamo stati attenti durante la pandemia per le chiusure, adesso dobbiamo sostenerci nelle riaperture, sostenere chi ha voglia di uscire e le attività che sono state chiuse. È un dovere morale sostenere quelle attività chiuse come negozi, bar e ristoranti”.

Già si intravedono polemiche sulle spese per l’occupazione del suolo pubblico che i gestori dei locali dovranno accollarsi per i posti all’aperto.

“Noi per questo abbiamo ottenuto dal governo una deroga rispetto alle normative. Diamo l’autorizzazione in una giornata, quando prima bisognava aspettare sei mesi. Ora abbiamo ottenuto l’esenzione dal pagamento fino a giugno, ma noi quell’esenzione la vogliamo estendere fino a dicembre e stiamo chiedendo ai parlamentari uno sforzo anche in questo senso. Perché io non me la sento di andare dai gestori dei locali a chiedere la tassa sull’occupazione del suolo pubblico dopo quello che hanno passato”.

Quali eventi state programmando per l’estate?

“Stiamo programmando il Lungomare dei libri, il Bifest, la Festa del mare, le arene culturali, i weekend con lo street food. Spero possano ripartire anche i concerti”.

La Regione vuole spostare in estate tutti gli eventi che prima si tenevano in altre stagioni: anche Bari va in quella direzione?

“Cercheremo di anticipare tutto, ma ne organizzeremo anche altri. Abbiamo da aprire i nostri musei. I lavori al nuovo Museo archeologico sono terminati, presto lo apriremo. Fra teatro Margherita e Mercato del pesce abbiamo in programma le mostre del National Geographic, ma anche di Steve McCurry e Banksy”.

In questo momento per le zone rosse la riapertura riguarda soprattutto cinema e teatri. A proposito di questo ha fatto discutere l’annuncio di Licia Lanera, l’attrice e regista che ha chiuso la sede della sua compagnia teatrale.

“Licia è una eccellenza della nostra terra, fra gli artisti più importanti, giovane con un futuro già scritto, non possiamo perderla. In qualche maniera dobbiamo convincerla a restare qui con noi”.

Come immagina la stagione turistica?

“Dobbiamo capire che restrizioni ci saranno. Trattenere i turisti è importante per evitare che possano prendere altre strade. Nel 2019 eravamo la quinta meta turistica europea. Dobbiamo tornare a essere quello che eravamo diventati qualche anno fa”.

Un auspicio per l’estate?

“Non un auspicio, ma un desiderio: la prima cosa che farò appena si allentano le restrizioni sarà rimontare le panchine sul lungomare. Toglierle è stato uno dei dolori più grandi per me causati dal Covid. Quando finirà, magari andrò a sedermi lì per guardare il mare”.