Il simbolo: significato nei tatuaggi e tutte le curiosità

La coccinella, insetto noto per il suo aspetto simpatico e il colore vivace, è considerata un portafortuna in molte culture. Questo piccolo coleottero, con oltre 6000 specie, è apprezzato non solo per la sua bellezza, ma anche per il ruolo ecologico di predatore di parassiti, contribuendo a proteggere raccolti e piante. La coccinella simboleggia amicizia, armonia e convivenza pacifica, e la variante a sette punti neri è associata a virtù e qualità. La tradizione italiana attribuisce alla coccinella poteri di guarigione per il colore rosso, che era utilizzato dai soldati e dai medici come buon auspicio.

Nella tradizione cristiana, la coccinella è legata alla Madonna, considerata protettrice dei raccolti, mentre in cultura orientale rappresenta fortuna e amore. In Giappone, il numero di punti sulla coccinella predice i mesi che mancano per trovare il grande amore. Nella mitologia estone, è un messaggero che vola per cercare notizie del marito della sposa Linda.

Negli scout, il termine “coccinella” denota i bambini di età compresa tra 8 e 11 anni, simboleggiando amicizia e aiuto reciproco. Tatuaggi a forma di coccinella sono popolari per il loro significato di fortuna, felicità e protezione. Gli artisti personalizzano i disegni con fiori e colori, rendendoli unici. La coccinella, con il suo aspetto innocuo e la sua ricca simbologia, è un soggetto versatile e amato per i tatuaggi, adattandosi a vari stili e posizioni sul corpo.