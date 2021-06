Chiusa, non senza polemiche, l’era Rousseau, associazione fondata nel 2016 da Gianroberto e Davide Casaleggio, per il MoVimento 5 Stelle si apre la porta “blindata” di SkyVote. Non si può parlare di una vera e propria eredità, perché il modello di voto di Multicast, la società che ha in pancia SkyVote, è molto diverso da quello che fino a ieri ha regolato la democrazia dal basso del 5S.

Ce lo racconta Giovanni Di Sotto, 49 anni, originario di Aquino, il paese di San Tommaso in Ciociaria, dal 2004 amministratore delegato di Multicast, società di cui è socio insieme a Roberto Spagna, direttore tecnico. “Il modello su cui siamo convenuti con il Movimento 5S è quello di scorporare i servizi che prima venivano svolti dall’unica piattaforma Rousseau focalizzandoci esclusivamente sul voto elettronico”.

In cosa siete diversi?

“Primo: Rousseau deteneva e gestiva le anagrafiche, cioè le informazioni personali degli utenti M5S iscritti alla piattaforma. Secondo: la stessa piattaforma gestiva la componente partecipativa, cioè la discussione sui temi, la convocazione degli iscritti, le newsletter etc. Terzo: il voto era interno alla piattaforma con la possibilità di essere conservato”.

E voi?

“I punti sono uguali, ma gestiti da tre soggetti diversi e, per quanto ci riguarda, con modalità diverse. I dati degli iscritti al movimento sono stati infatti trasferiti da Russeau a Odoo, una piattaforma con la quale noi non abbiamo nessun rapporto. Non sappiamo ancora chi gestirà la partecipazione dei militanti, che è il punto due. Noi, invece, ci occuperemo esclusivamente del punto tre: cioè del voto elettronico che avverrà attraverso uno dei nostri prodotti: SkyVote Cloud”.

Quando è nata Multicast, quanti dipendenti avete e quanto fatturate?

“Multicast nasce nel 2004, con fondi nostri, e dal 2014 offre anche servizi proprietari di voto elettronico. Abbiamo una ventina tra dipendenti e consulenti con un reparto di sviluppo interno costituito da ingegneri informatici e programmatori. Il fatturato è mediamente un milione di euro, siamo in utile e rinvestiamo in prodotti e sviluppi circa l’80 per cento di quanto guadagniamo”.

Come siete stati selezionati? Chi sono i vostri referenti nel M5S?

“Un giorno è arrivata una telefonata al centralino, era Vito Crimi, il reggente M5S, che cercava un contatto tecnico. Credo che ci abbiano trovati su internet per i tanti servizi di voto elettronico che abbiamo fornito. Da qui è partito un processo di selezione, insieme ad altre piattaforme. Abbiamo fornito documenti e fatto riunioni con Crimi e alcuni consulenti tecnici loro. Il percorso è durato qualche settimana, alla fine hanno scelto noi”.

Quando ve lo hanno comunicato?

“Circa tre settimane fa”.

Conosce Davide Casaleggio?

“No, solo di fama, ma non ci siamo mai incontrati né sentiti, né abbiamo mai avuto alcuna relazione con Rousseau”.

Ha idea di cosa abbia convinto i 5S a scegliere Multicast?

“Ovviamente è una domanda alla quale possono rispondere solo loro, ma mi sono fatto l’idea che abbia pesato molto anche il fatto che siamo fuori da tutti i giri, siamo indipendenti, siamo terzi, completamente terzi”.

Qual è il vostro rapporto economico con i 5S?

“Di questo non posso parlare, ma i 5S pagano il prezzo di mercato, esattamente quello che pagano tutti i nostri clienti in base alle tariffe che sono trasparenti perché noi partecipiamo a gare pubbliche”.

Entriamo nel dettaglio, come funziona il vostro sistema di voto elettronico?

“Quando ci verrà richiesto, invieremo via email agli aventi diritto di voto il certificato elettorale abbinato all’utente. In questo certificato, insieme ai dati che rendono univoca l’identificazione della persona, come ad esempio il codice fiscale, abbiniamo un codice che permette all’avente diritto di votare, come se si fosse recato al seggio. Al momento del voto l’utente riceverà sul cellulare una Otp, come quella che si usa nei i bonifici bancari, con cui conferma l’invio del voto”.

Come garantirete trasparenza e segretezza del voto?

“Noi generiamo tante chiavi crittografiche per quanti sono gli aventi diritto, in modo univoco e inequivocabile, alla presenza di un notaio. Il risultato del voto sarà leggibile in modo aggregato solo da quest’ultimo, ma nessuno, neanche lui, potrà sapere chi ha votato cosa. Non lo sappiamo noi, non lo possono sapere i 5S, perché il processo di crittografia avviene localmente. Tutto viaggia in modo protetto, con la massima sicurezza, nessuno può risalire a chi ha votato cosa. Inoltre, una volta passate le schede di voto al notaio, il sistema azzera tutto. Non resterà alcuna traccia”.

Voto online

Un sistema impossibile da bucare?

“Niente è impossibile, ma molto difficile sì. Per la crittografia usiamo come partner Thales-Gemalto, che è utilizzata per i tre quarti dei satelliti europei e per i chip dei passaporti, sono fra i più grossi al mondo”.

Ho visto che fra i vostri clienti c’è anche il Pd: l’alleanza giallo-rossa passerà per Multicast?

“Non scherziamo, nessuna alleanza, sono solo clienti come tanti altri. Per il Pd abbiamo gestito le primarie di Ancona e i congressi locali di San Benedetto del Tronto. Sono state le loro sperimentazioni, ma in passato siamo stati contattati da altri partiti, mi pare anche da Fratelli d’Italia, anche se poi non si è concretizzato”.

E la Rai…

“La Rai ha votato adesso per il consigliere di amministrazione interno, eletto dai dipendenti. Riccardo Laganà è passato con il nostro sistema di voto, ma fra i clienti abbiamo anche le associazioni dei notai, i veterinari, gli ingeneri e architetti di Inarcassa, la Confcommercio. Credo di poter dire che la nostra piattaforma è tra le più usate in Italia a livello istituzionale”.

Il Covid ha cambiato le vostre prospettive?

“La pandemia ci ha dato una grande accelerata, come è stato per tanti altri settori digitali. Tutti si sono resi conto che il voto elettronico è una realtà possibile e per tanti aspetti vantaggiosa”.

Tipo?

“Mediamente il voto elettronico ha una affluenza più alta del 30/40 per cento rispetto a quello analogico. Su 10 ordini professionali, con noi il 9,5 per cento ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno al primo turno. Nessuno di questi ordini ci era mai riuscito e il più vecchio risale addirittura al 1934. Ritengo che dopo questa esperienza non si possa più tornare indietro”.

Andremo verso il voto elettronico diffuso?

“C’è tanta voglia di partecipare: le racconto tre aneddoti, che spiegano bene cosa è successo e cosa potrà accadere. Durante la pandemia, l’ordine di una provincia, non le posso dire quale, ha affittato un capannone nelle Marche e si è inventato il voto drive-in. I votanti si sono presentati in auto, all’ingresso sono stati identificati, a metà capannone hanno ritirato la scheda, alla fine l’hanno deposta nell’urna, tutto senza mai scendere dall’auto. Il secondo caso riguarda una associazione di veterani che hanno votato con il nostro sistema. Si è espresso quasi il 90 per cento degli aventi diritto, e la maggior parte aveva oltre 70 anni. Un’altra associazione che abbiamo assistito ha avuto il 100 per cento dei voti degli aventi diritto, 240 persone su 240, sparse per tutto il mondo. Per noi è un motivo di grandissima soddisfazione”.

Voto analogico addio?

“Il voto elettronico non sostituirà mai interamente quello analogico che è garantito dall’articolo 48 della Costituzione, per il quale il voto è libero, uguale per tutti, anche per chi dovesse essere analfabeta. Ma oggi è imprescindibile l’affiancamento con il sistema digitale. Il voto elettronico è uno strumento di democrazia, è lo strumento del XXI secolo. E diciamolo, i 5S con Rousseau hanno avuto il merito di renderlo più conosciuto, ha fatto capire che si può fare”.

Il settore ha bisogno di essere regolamentato?

“Sì, speriamo si inizi a parlare di normalizzazione del settore. Molti sistemi potrebbero essere usati, ma votare per un cantante in una gara non è uguale a una elezione seria. Serve un quadro normativo e speriamo che arrivi presto”.

Adesso avrete gli occhi puntati del Garante della Privacy…

“La nostra azienda ha tutti i certificati di sicurezza anche a livello europeo con lo standard Gdpr. Garantire la protezione dei dati per noi è il pane quotidiano e se non abbiamo mai avuto a che fare con il Garante, penso che sia perché abbiamo lavorato bene”.

A quando lo sbarco in borsa?

“Alla quotazione si spera sempre di arrivarci, ma prima dobbiamo internazionalizzare i servizi. Questo lavoro era la mia passione, sono già felice di fare ciò che mi piace”.

Si è incontrato con l’ex premier Giuseppe Conte?

“Sì, si è collegato ad alcune riunioni, ma i nostri interlocutori principali sono stati il reggente Vito Crimi e alcuni loro consulenti. Tutto qui”.