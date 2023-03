Ed Sheeran, Eyes Closed: il significato e la traduzione del testo della canzone tratta dal nuovo album del cantautore.

Sta per iniziare l’avventura del nuovo album di Ed Sheeran, – (Substract), in uscita il 5 maggio. Ad anticipare l’attesissimo disco, uno dei più importanti per la carriera del cantautore di Halifax, che ha raccontato di aver riversato in questo lavoro tutto se stesso e le sue difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, ha annunciato l’arrivo del primo singolo: Eyes Closed. Un brano presentato in anteprima attraverso un video pubblicato sui principali social network. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il possibile significato del testo di questa canzone.

Il nuovo singolo di Ed Sheeran

Attraverso un breve video condiviso su TikTok e Instagram, Sheeran ha regalato ai fan un’anticipazione del suo nuovo singolo, in versione acustica. Un modo per far comprendere quale sarà lo scheletro di questa canzone, quali saranno le emozioni che vorrà raccontare nella sua versione definitiva.

Ed Sheeran

Il brano è in arrivo sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica il prossimo 24 marzo. Di questa e delle altre canzoni ha parlato, sempre sui social, lo stesso cantautore: “Ho lavorato a questo album per un decennio, cercando di scolpire il disco acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte“.

Di seguito l’anticipazione di Sheeran sui social:

Il significato del testo di Eyes Closed

Non conosciamo ancora il testo del nuovo singolo di Sheeran, ma è possibile comprendere in qualche modo quale possa essere il tenore di un brano che si preannuncia come uno dei più emozionanti della sua carriera.

“Scrivere canzoni è la mia terapia“, ha raccontato lo stesso Ed in un post di qualche giorno fa, aggiungendo: “Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri“.