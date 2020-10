Elton John, Your Song: il significato, il video e tutti i dettagli sul brano scritto da sir Elton e Bernie Taupin, uno dei classici del loro repertorio.

Il 26 ottobre 1970 Elton John pubblicava un singolo destinato a restare nella storia della musica pop rock britannica: Your Song. Si tratta di un brano che sette mesi prima era stata inserita nel suo secondo album. L’artista la lanciò come singolo per il mercato americano. O meglio, era il lato B del singolo Take Me to the Pilot, ma i disc jockey d’Oltreoceano preferirono far ascoltare questo pezzo, di fatto decretandone la fortuna. Your Song fu il primo brano di sir Elton a entrare in top ten negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Elton John: il significato di Your Song

Your Song è uno dei brani più famosi tra quelli nati dalla collaborazione di sir Elton con Bernie Taupin. L’autore in questo testo parla dei sentimenti che un uomo prova nei confronti della propria donna, con una semplicità disarmante e brillante.

Elton John

Al proposito, Elton affermò: “Il segreto di Bernie è di essere un tipo molto sentimentale e di scrivere molto raramente. I suoi testi sono tutte cose personali e di qeusto me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori“.

Your Song: curiosità e cover

– Your Song è il brano più spesso eseguito dal vivo da sir Elton. Secondo il sito setlist.fm, al 26 ottobre 2020 siamo arrivati a 2197 volte.

– Nel 2010 è stata cantatna da Ellie Goulding in occasione del matrimonio del principe William e di Kate Middleton.

– Nel 2018 è tornata in classifica grazie a Lady Gaga che l’ha interpretata nella compilation Revamp: reimagining the songs of Elton John & Bernie Taupin.

– Del brano esiste una versione italiana, intitolata Picnic e pubblicata da Mia Martini nell’album Il giorno dopo. Il testo, firmato da Maurizio Piccoli, è molto lontano da quello originale.

Di seguito il video ufficiale: