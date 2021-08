Madame con Sfera Ebbasta, Tu mi hai capito: il nuovo singolo della rapper vicentina insieme al king della trap italiana.

Fuochi d’artificio sul finire dell’estate per i fan di Madame e Sfera Ebbasta: è in arrivo Tu mi hai capito, un nuovo singolo in feat. tra la rapper vicentina e il king della trap italiana. Il pezzo è in arrivo dal 3 settembre e ha già fatto impazzire tutti i fan della musica urban italiana e in particolare di Francesca, il fenomeno del rap al femminile, capace di conquistare anche il pubblico difficile di Sanremo nel 2021. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul duetto tra Madame e Sfera.

Sfera Ebbasta

Madame e Sfera Ebbasta insieme: Tu mi hai capito

Prodotto da Bias (già con Madame in Marea, il suo singolo estivo) e Charlie Charles, da sempre il producer storico di Sfera, Tu mi hai capito potrà essere il vero tormentone del prossimo autunno. D’altronde, il trapper di Cinisello è in grandissima forma, come dimostrato dal successo di Mi fai impazzire, il suo feat. con Blanco, altro talento emergente del nostro hip hop.

L’annuncio è stato dato dalla stessa Madame attraverso un post Instagram con tanto di copertina del singolo, applaudito da migliaia e migliaia di fan che hanno commentato in maniera entusiasta: “Godo“, “Sarà una hit“. Di seguito il post:

Madame: rapper da due Targhe Tenco

Il successo inarrestabile di Francesca continua. La giovanissima cantante di Vicenza nel 2021 non ha solo lanciato il suo primo album subito dopo aver partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, ma ha anche già conquistato due Targhe Tenco, il premio più importante per la musica cantautorale in Italia. Niente male per un talento classe 2002.

Al momento non si sa se possa essere quello con Sfera Ebbasta il primo assaggio di un nuovo album in arrivo nei prossimi mesi, ma con Madame tutto è possibile. Per ora godiamoci questo nuovo arrivo, destinato a farci cantare per lungo tempo.