Giordana Angi, Siccome sei: il video ufficiale e il significato del nuovo singolo della cantautrice rivelazione di Amici di Maria De Filippi 2019.

Una breve pausa e si riparte. Giordana Angi è tornata a far sentire la propria voce dopo un periodo di silenzio, complice l’emergenza Coronavirus. La cantautrice laziale, protagonista di Amici 2019 e poi di Sanremo nel 2020, ha pubblicato un nuovo brano, Siccome sei. Si tratta di una canzone scritta durante il lockdown, e nata mentre preparava gli esami universitari. Ecco il video ufficiale e il significato.

Giordana Angi: il significato di Siccome sei

La cantante ‘scoperta’ da Tiziano Ferro ha pubblicato il nuovo singolo il 20 novembre, presentandolo anche ad Amici di Maria De Filippi. Scritto dalla stessa Giordana con Antonio Iammarino, e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, Siccome sei gioca sull’alternanza dei contrari: “Siccome sei voce io sono silenzio, siccome sei pace io sono un inferno“.

Il senso di questo brano lo ha spiegato anche la stessa cantautrice, dichiarando: “Ho scritto un testo dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano e ho giocato al gioco dei contrari […] Ho improvvisato una melodia sul telefono, l’ho salvata e nel tempo ho cercato di capire come migliorarla e a chi chiedere supporto“.

L’artista ha quindi aggiunto: “Si tratta di un ritorno alle origini, a come ho inziiato a scrivere canzoni. Sono cresciuta con la musica, la penna in mano che, pur essendo piccola, mi ha sempre presa in braccio. L’uscita di questo brano per me è quasi una celebrazione. Siccome sei è la mia dedica alla musica“.

Il video di Siccome sei di Giordana Angi

La cantante ha quindi lanciato il 25 novembre anche il video ufficiale del brano. Una clip in bianco e nero che la vede seduta davanti a un pianoforte. Un video molto delicato che accompagna perfettamente le atmosfere di questo nuovo brano della cantautrice italo-francese, preparato nel periodo di lockdown, mentre studiava per gli esami universitari: ricordiamo infatti che è scritta alla facoltà di Lettere.

