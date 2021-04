Billie Eilish, Your Power: il significato del testo del nuovo singolo della cantautrice di Los Angeles.

Sono giorni di grande fermento per Billie Eilish e i suoi fan. Dopo aver confermato il prossimo arrivo del secondo album Happier Than Ever, la 19enne cantante losangelina ha pubblicato finalmente anche il nuovo singolo. Si tratta di Your Power, un brano figlio di un suo momento di grande ispirazione. Non a caso, ha coordinato anche la realizzazione del video, oltre che la stesura del pezzo e la sua produzione, coadiuvata dal fratello Finneas.

Billie Eilish: il nuovo singolo è Your Power

Sembrava che il nuovo singolo della cantante dovesse essere la title track del suo nuovo album, Happier Than Ever. Invece, a sorpresa, la cantante ha pubblicato in queste ore Your Power, un singolo pronto a fare da traino a uno dei dischi più attesi del 2021 in tutto il mondo.

Billie Eilish

Altissime le aspettative su Billie, una record-woman ai Grammy. Parlando del nuovo album, la cantante ha affermato che è la cosa migliore che abbia mai creato ed è emozionata all’idea di poterlo far ascoltare ai fan: “Non ho mai provato tanto amore per un progetto quanto per questo. Spero che possiate sentire quello che provo io“.

Il significato di Your Power di Billie Eilish

Your Power è una traccia molto intima, che vede Eilish cantare sopra un riff di chitarra acustica molto delicato e intenso. Il testo parla del potere delle dinamiche nelle relazioni, in particolare quando un partner prende il controllo e si avvantiaggia rispetto all’altro. L’avvertimento di Billie è questo: non abusare del tuo potere. Nel video una telecamera si ingrandisce lentamente sulla cantante, seduta da sola su una montagna. Mentre è immersa nella sua canzone, un serpente le si avvolge attorno al corpo.

Su Instagram Eilish ha presentato così il pezzo: “Questa è una delle canzoni che preferisco tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile a pubblicarla con voi perché è una traccia molto vicina al mio cuore. Si tratta di molte situazioni diverse cui tutti abbiamo assistito o vissuto. Spero che questo possa ispirare il cambiamento“. Ascoltiamola insieme: