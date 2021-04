Aka7even, Mi manchi: il significato del testo della canzone che il rapper di Amici ha dedicato alla ballerina Artina Miliddi.

L’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi sta vivendo di grandi emozioni e soprattutto intriganti storie d’amore. Ad esempio quella che aveva visto coinvolti il cantante campano Aka7even e la ballerina Martina Miliddi. Quest’ultima è stata eliminata dal cantante Deddy nel corso del serale del 17 aprile. Un’eliminazione a sorpresa e molto dolorosa, che ha portato il rapper alle lacrime. D’altronde, a lei è dedicato il suo singolo inedito, intitolato Mi manchi. Ecco il significato di questo brano.

Aka7even commosso per l’eliminazione di Martina

Nonostante la fine della loro relazione, complice l’avvicinamento di Martina al ballerino Raffaele Renda, il rapper non ha nascosto il suo dolore per l’uscita dell’ex dalla scuola di Amici.

La storia di Luca e Martina è stata infatti vera e sincera, e i due sono rimasti legati da un bel rapporto nonostante la fine della relazione già all’interno di Amici.

Il significato di Mi manchi di Aka7even

Il singolo Mi manchi è stato pubblicato da Aka7even nel mese di febbraio e ha raggiunto un successo clamoroso, con oltre 11 milioni di ascolti, un piccolo grande classico per il talent, almeno in quest’edizione. Si tratta di una ballata romantica che, secondo i bene informati, sarebbe dedicata proprio alla ballerina Martina. Il testo sarebbe stato scritto dopo l’avvicinamento dell’amata al ballerino Raffaele. Si tratta di una sorta di un flusso di coscienza in cui vengono elencate tutte le cose che maggiormente mancano all’innamorato senza la propria donna, dal suo respiro la notte alla capacità di riuscire a colmare i vuoti nei momenti diffcili. Scrive Luca: “Chissà se ti mancherò, perché mancarsi è universale, chissà se ti rivedrò, perché mancarsi fa più male di non averti più“.

Di seguito una clip di Mi manchi:

