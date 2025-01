Il significato di ‘C’è ancora domani’ per Paola Cortellesi: 17 gennaio, una data che conta

Scatta la corsa alle nomination per gli Oscar 2025 e l’Italia punta sulla candidatura di “C’è ancora domani”, film campione d’incassi di Paola Cortellesi. Sebbene alcune testate abbiano riportato che il film potesse concorrere per il premio di miglior film, in realtà non è presente nell’elenco dei 207 film eleggibili per tale categoria. Tuttavia, potrà concorrere per altre statuette, come indicato dalla lista delle 323 produzioni ammissibili diffusa dall’Academy.

Il film “C’è ancora domani”, nella versione inglese “There’s still tomorrow”, appare nella lista di produzioni eligible, ma non tra i migliori film. I requisiti per essere candidati come miglior film non riguardano solo la qualità artistica ma anche criteri tecnici, come una proiezione nelle sale di importanti città americane per almeno 7 giorni nel 2024. La causa dell’esclusione del film di Cortellesi sarebbe legata alle tempistiche di distribuzione: uscito in Italia alla fine di ottobre 2023, non ha soddisfatto i requisiti dell’Anica per la candidatura.

Paola Cortellesi ha commentato la situazione esprimendo gratitudine verso il distributore americano, Greenwich Entertainment, per aver incluso il film tra le opere eleggibili. Ha riconosciuto che le probabilità di ricevere una nomination sono esigue, definendo la situazione “la vita di un gatto in tangenziale”, ma ha anche sottolineato l’importanza dell’ammissione nella selezione di film negli Stati Uniti, esortando a sostenere il film “Vermiglio” di Maura Delpero come candidato del Paese.

“C’è ancora domani” è eleggibile per tre categorie: Miglior sceneggiatura, Miglior regia e Miglior attrice protagonista. Anche se non può essere ripresentato per la categoria Miglior film straniero per il 2024, il suo successo si è esteso oltre confini nazionali, essendo distribuito in 126 Paesi e riscuotendo un grande favore di pubblico e critica.

Con incassi di 36,8 milioni e 5,4 milioni di spettatori, il film è stato il più visto in Italia nel 2023 e ha ricevuto diversi premi, tra cui 6 David di Donatello. Sebbene non possa concorrere come miglior film, l’uscita negli Stati Uniti nel 2024 offre a “C’è ancora domani” l’opportunità di essere considerato per altre categorie dedicate agli interpreti o nelle categorie tecniche.