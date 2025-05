Il significato dell’indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIV al termine del discorso

Papa Leone XIV, appena eletto, ha concesso l’indulgenza plenaria ai presenti in Piazza San Pietro e a quelli collegati a distanza. Questo tipo di indulgenza rappresenta la remissione totale della pena temporale per peccati già confessati. È una grazia spirituale che completa confessione e penitenza, ma non le sostituisce.

Leone XIV ha offerto l’indulgenza mediante la benedizione Urbi et Orbi, stabilendo precise condizioni per poterne beneficiare. Per ricevere l’indulgenza plenaria, è necessario andare a confessione negli otto giorni precedenti (o successivi), senza nascondere peccati mortali; ricevere l’eucaristia; pregare secondo le intenzioni del Papa; e manifestare un distacco totale da qualsiasi forma di peccato, inclusi quelli veniali.

La pena temporale, secondo la dottrina cattolica, rimane dopo la confessione e deve essere espiata. Dio perdona, ma l’anima resta “sporca” fino a quando non viene completamente purificata. L’indulgenza plenaria ha il potere di rimuovere questa macchia spirituale, simile a come un bambino possa essere perdonato per aver rotto un giocattolo, ma il giocattolo rimane danneggiato fino a quando non si ripara, rappresentando la pena temporale.

La prima indulgenza plenaria fu concessa da Celestino V nel 1294 con la bolla “Inter sanctorum omnia solemnia”, offrendo perdono a chi si recava nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio. L’ultima indulgenza prima di quella concessa da Leone XIV l’8 maggio 2025 era stata data da Papa Francesco a Pasqua, il giorno prima della sua morte.

