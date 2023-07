il significato dell’espressione usata dai The Kolors

Cassa dritta: il significato e cosa si intende con questa espressione usata dai The Kolors nel tormentone Italodisco.

Ogni estate c’è un tormentone che sorprende tutti e riesce a piazzarsi in vetta alle classifiche pur partendo inizialmente senza i favori del pronostico. Nel 2023 è toccato a Italodisco dei The Kolors, e al suo ritornello impossibile da non canticchiare: “Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta, ti sto cercando, ma è nebbia fitta, ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italodisco“. Ma cosa significa ‘cassa dritta’, un’espressione molto utilizzata dai musicisti ma meno comune tra i semplici ascoltatori? Proviamo a scoprirlo insieme.

Cosa si intende con cassa dritta?

Il significato di Italodisco è stato spiegato dallo stesso Stash in diverse interviste: vuole essere un omaggio alla disco music in salsa italiana, quella portata al successo a livello mondiale da maestri come Giorgio Moroder o i Righeira. E nella disco music questo tipo di cassa non può proprio mancare.

The Kolors

Chiamata anche ‘cassa in 4’, ‘martello’ o ‘chiodo in 4’, altro non è che un colpo di cassa, ossia di grancassa (elemento fondamentale della batteria, il ‘tamburo’ che si suona con un apposito pedale), su ogni quarto di un normalissimo 4/4. In sostanza, quando si usa la cassa-in-4 il ritmo dato dalla grancassa è sempre lo stesso, costante e uniforme per tutta la durata del brano, dando vita a quel “bum bum bum bum” (o per alcuni “tunz tunz tunz tunz”) cui è impossibile resistere e che facilita i generi più utilizzati per ballare, soprattutto nei locali.

In che genere si usa la cassa dritta?

Come abbiamo già accennato, la disco music è il genere d’eccellenza per la cassa dritta. Diventato popolare in tutto il mondo negli anni Settanta, ha di fatto aperto le porte a tutta un’evoluzione della musica elettronica che avrà nella cassa dritta un elemento quasi costante. La techno e la EDM, ad esempio, si basano a livello ritmico proprio sulla cassa-in-4.

Un elemento presente anche in alcuni brani pop, o comunque mainstream o radiofonici, e che è stato omaggiato in passato anche da Fedez e dai Two Fingerz, che nel 2013 lanciarono addirittura un singolo intitolato La cassa dritta. Anche se la risonanza ottenuta da quest’espressione con Italodisco è probabilmente ancora maggiore.