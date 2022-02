Dolcenera, Nuovo giorno, nuova luce: il significato del testo della sigla di Lea – Un nuovo giorno, fiction Rai con Anna Valle.

Un grande successo in casa Rai per la fiction Lea – Un nuovo giorno. Con quasi cinque milioni di spettatori, è già uno dei maggiori risultati televisivi di questa stagione. Il merito è sicuramente del cast, con protagonisti del calibro di Anna Valle e Giorgio Pasotti, ma in piccola parte anche della sigla, apprezzatissima dai fan. S’intitola Nuovo giorno, nuova luce, ed è una rilettura in italiano del classico Feeling Good di Nina Simone, riscritta per l’occasione dalla nostra talentuosa Dolcenera. Scopriamo insieme il significato di questo brano.

Nuovo giorno, nuova luce: l’inno di Dolcenera per Nina Simone

Innamorata della leggendaria cantante americana, una delle regine del jazz e del blues a stelle e strisce, famosa soprattutto per i suoi inni di protesta, Dolcenera ha voluto dedicarle un testo speciale, riprendendo uno dei suoi brani più conosciuti.

Dolcenera

Lo ha rivelato la stessa cantautrice pugliese in un’intervista riportata da Fanpage.it: “La musica di Nina Simone è trascendentale, non riconducibile all’esperienza, al passato, ma neanche all’immaginazione: è imprevedibile in ogni sua nota eppure, una volta ascoltata dalla sua Anima, diventava per l’ascoltatore possibile, credibile, come se fosse esistita da sempre ma non fosse mai stata rivelata!“.

Il significato del testo di Nuovo giorno, nuova luce

Il brano, nel testo scritto dall’artista di Galatina, è un inno alla ripartenza, quella che noi tutti speriamo in cuor nostro. Una ripartenza che per molti, come per la stessa Dolcenera, è difficile, ma non impossibile. Canta la straordinaria Emanuela: “La luce delle stelle mi fa stare bene, il sole giallo, caldo, mi fa stare bene, come il volo di una rondine che va dove vuole“. Una serie di riflessioni su ciò che la fanno stare bene in questo momento, piccoli esempi di vita quotidiana che rendono speciale ogni giorno, donandogli quella nuova luce di cui abbiamo bisogno per ripartire, con più forza e coraggio di prima.

Di seguito l’audio ufficiale della canzone: