Federico Rossi, Pesche: il primo singolo da solista del cantautore emiliano dopo la separazione, forse momentanea, da Benji.

Federico Rossi ha finalmente rotto gli indugi. La sua carriera solista è ufficialmente iniziata. Dopo aver separato le proprie strade da Benji e, secondo quanto trapela, aver solo sfiorato il palco dell’Ariston come possibile concorrente, ora il cantautore emiliano è pronto al grande debutto nel mondo della musica al di fuori del proprio duo. Il primo brano della sua carriera è stato annunciato il 1° aprile. S’intitola Pesche, ed è prodotto da Itaca. Ecco tutti i dettagli.

Federico Rossi, Pesche: la prima canzone

Che una big news fosse in arrivo era nell’aria. Finalmente il 1° aprile Fede ha rotto gli indugi, svelando cosa bolle in pentola… e non si tratta di uno scherzo! Il primo singolo del cantautore è Pesche.

Fede Rossi

A produrre il suo primo brano è Itaca, un team formato da due big della nostra musica come Merk&Kremont, insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Il significato di Pesche è ancora da scoprire, ma sembra che racconterà le difficoltà di aprirsi completamente all’interno di una relazione d’amore, al di là del proprio desiderio. Di seguito il post con l’annuncio:

Fede presenta Pesche

Pesche è un brano importantissimo nella carriera di Fede. Non fosse altro perché è il primo in assoluto della sua vita da solista. Anche per questo l’artista ne ha parlato così, come emerge in un comunicato ufficiale: “Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione. In Pesche, in modo ironico e leggero, descrivo la mia personale liberazione da questo stato d’animo“.