Angelo Branduardi, Kyrie Eleison: la nuova canzone del cantautore di Alla fiera dell’est, un regalo di Natale per tutti i fan in questi mesi di emergenza.

Angelo Branduardi è tornato. Dopo mesi di silenzio l’artista lombardo ha pubblicato una nuova canzone, un brano inedito disponibile sulle piattaforme principali di streaming musicale. S’intitola Kyrie Eleison (Signore abbi pietà), ed è un brano inedito che il cantautore aveva già fatto circolare per i propri fan sul suo sito ufficiale dallo scorso 16 novembre. Ascoltiamolo insieme.

Angelo Branduardi: pubblicata l’inedita Kyrie Eleison

Il nuovo brano del cantautore dai capelli ricci è arrivato come un apprezzatissimo regalo di Natale in anticipo. Spiega l’artista in una nota diffusa alla stampa: “Cari amici, sorpresa! Il mio regalo di Natale è pronto. In questi mesi di obbligata e sofferta inattività sono alla fine riuscito a realizzare qualcosa di buono per voi e soprattutto per me“.

Il cantautore di Alla fiera dell’est ha quindi spiegato come è riuscito a lavorare in questo periodo difficilissimo tra lockdown e pandemia: “In maniera per me insolita ed alquanto rocambolesca, nel rispetto delle regole di distanziamento etc, etc… ho lavorato all’incisione di alcuni brani“.

Ogni artista del suo gruppo ha registrato le proprie parti da casa, senza potersi incontrare in studio. Il risultato è stato però apprezzabile. “Il primo titolo è Kyrie Eleison (Signore abbi pietà) ed è una melodia inedita, nata dalla citazione del Kyrie della Miss Luba di tradizione congolese“.

Il significato del testo di Kyrie Eleison

Continua ancora Branduardi nella sua nota, parlando anche del testo del nuovo brano, firmato come spesso capita dalla moglie Luisa Zappa: “Nella Miss Luba l’umanità canta in coro Signore abbi pietà, e io nella parte che canto mi interrogo sulla Ricerca: c’è una Domanda e c’è una Risposta“.

L’artista sottolinea come questo sia il suo regalo di Natale, in attesa di altre sorprese in arrivo nelle prossime settimane. Ascoltiamolo insieme:

