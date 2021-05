J-Ax, Salsa: la nuova canzone estiva del rapper degli Articolo 31, in collaborazione con Jake La Furia.

Lo aveva promesso, ed è stato ancora una volta di parola. A una settimana di distanza dall’intenso singolo Voglio la mamma, scritto da J-Ax per raccontare la sua esperienza con il Covid, l’artista milanese ha scelto di riscaldare l’estate con una nuova hit, in collaborazione con un altro grande rapper: Jake La Furia. La nuova hit dell’estate dell’ex Articolo 31 s’intitola Salsa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

J-Ax, Salsa: la hit con Jake La Furia

Da qualche anno ormai Ax è uno degli habitué della battaglia per le hit estive. Stavolta ha scelto di collaborare con un grande rapper, Jake La Furia, affidandosi però alla produzione di Takagi e Ketra, una garanzia per quanto riguarda le canzoni per l’estate.

J-Ax

Lo ha presentato lo stesso rapper milanese classe 1972, che ha cercato per il momento di mantenere ancora il mistero in vista della pubblicazione, il 21 maggio, con questo post: “Tornando al discorso del pezzo più zarro che abbia mai fatto. In questi mesi nel mio profilo ho disseminato degli indizi: se siete molto attenti potreste scoprire il titolo del pezzo, il feat. e l’ambientazione di una parte del video…“. A rivelare i dettagli è stato il portale AllMusic Italia.

J-Ax torna all’estate dopo il Covid

Con Salsa, insieme all’amico Jake La Furia, Ax torna a raccontare, con la sua consueta ironia, la voglia di godersi la libertà e di andare a ritrovare il gusto per le cose semplici. Un brano allegro e spensierato nel momento più difficile, dopo aver toccato con mano il Covid, una malattia che ha seriamente debilitato il rapper negli scorsi mesi, al punto da ispirargli il singolo Voglio la mamma. Di seguito il lyric video di questo pezzo: