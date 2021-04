Deddy, 0 Passi: il significato della lettera d’amore di Deddy per Rosa Di Grazia, protagonisti di Amici 2021 e fidanzati nella vita privata.

Il terzo serale di Amici 2021 è stato incendiato dallo ‘psicodramma’ della sfida a eliminazione tra il cantante Deddy e la ballerina Rosa Di Grazia, innamoratisi all’interno della scuola. Una sfida dolorosa che ha visto eliminata proprio Rosa. Un risultato che ha distrutto Deddy, che proprio durante la puntata le aveva dedicato una vera e propria lettera d’amore intitolata 0 passi. Ecco il significato del testo.

Il significato di 0 passi di Deddy

Il brano in questione è stato presentato da Dennis proprio durante il serale, con una performance dedicata proprio alla ballerina, che non ha saputo trattenre la propria commozione davanti alla lettera a cuore aperto del ragazzo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

La ballata pop di Deddy arriva dopo il successo dei singoli Il cielo contromano e Ancora in due. Attraverso questo emozionante brano ha voluto descrivere le sensazioni del suo viaggio nel talent di Amici. Un’occasione che, oltre a permettergli d’iniziare la carriera nel mondo della musica, gli ha permesso anche di trovare l’amore e di convivere con la sua Rosa. Chiari i riferimenti alla loro storia presenti nel brano: “Non voglio neanche perdere un minuto senza te, divido istanti in pezzi e li porto via, vorrei fermare il tempo, donarti qui l’eterno“.

Deddy e Rosa: amore ad Amici 2021

La relazione tra i due ha raggiunto un’intesa praticamente perfetta, e lo canta apertamente nel ritornello della sua lettera d’amore lo stesso Dennis: “Zero passi da te, che sei parte di me, quando sto con te ogni problema si volta“.

E in una delle strofe si fa riferimento anche a un anello. Che possa arrivare prima o poi un matrimonio in futuro? Scrive l’artista: “Venderti il mio amore, dandoti un anello, consegnarti il cuore senza reso per l’eterno“. Parole carice di significato e d’amore. Un amore che Deddy sente potrà durare a lungo, forse per sempre: “Sento che mai niente, niente, niente cambierà quel che sento“. Di seguito la dedica del cantante ad Amici:

