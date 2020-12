Serena Rossi, Come una bussola: il nuovo singolo della cantante e attrice napoletana, colonna sonora del nuovo corto Disney Una famiglia infinite emozioni.

Serena Rossi torna a prestare la sua voce per un prodotto Disney. La cantante e attrice partenopea è stata scelta infatti per il brano Come una bussola, colonna sonora del cortometraggio Una famiglia, infinite emozioni, in rotazione sui canali Rai dedicati ai bambini e sui social della Disney. Il brano arriverà sulle piattaforme digitali il 4 dicembre, ed è pronto a far emozionare tutti, grandi e piccini.

Serena Rossi: Come una bussola

Una famiglia, infinite emozioni, racconta la storia di nonna Lola e di sua nipote, il cui legame creerà forti emozioni in tutti gli spettatori. Un progetto con finalità benefiche, frutto del sodalizio tra Disney e Make a Wish, organizzazione che si occupa di aiutare i bimbi affetti da malattie gravi.

Serena Rossi

In un’intervista a Fanpage.it, la cantante ha parlato così della canzone e del film: “Un corto che parla di una nonna e del rapporto con sua nipote. Questi nonni che sono stati duramente colpiti da questo maledetto Covid. Io penso sempre, quando leggo le notizie, a quanti nipoti questo Natale resteranno senza nonni. Loro sono la memoria storica di una famiglia e di un’epoca“.

Il significato di Come una bussola

Il significato del testo della nuova canzone cantata da Serena Rossi è stato spiegato nel corso dell’intervista dalla stessa attrice: “Il meraviglioso testo ci dice che anche quando non sai quale strada prendere e non sai dove andare, se tu segui il tuo cuore che è appunto come una bussola, la bussola vera dentro ognuno di noi, il cuore ti indicherà la strada giusta da prendere. Una metafora stupenda“. Di seguito il trailer del corto Disney:

La cantante napoletana ha tra l’altro parlato anche di Sanremo, cui è sempre stata accostata come possibile protagonista, senza mai riuscire a concretizzare questa possibilità. E anche il 2021 potrebbe non essere l’anno giusto: “Non so quando e se avrò quest’occasione. Io sto qua. Tanto il Festival si fa tutti gli anni e direi che ho ancora qualche chance. Quest’anno no, però“.