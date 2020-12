Tiziano Ferro e Nesli, La fine: il significato del testo della canzone del cantautore di Latina e del rapper di Senigallia.

La fine è il brano che unisce Tiziano Ferro e Nesli. Canzone scritta dal rapper marchigiano nel 2009, è stata reinterpretata dal cantautore di Latina nel 2013 ed estratta come settimo singolo dall’album L’amore è una cosa semplice. Una cover che ha aumentato moltissimo la fama del brano, al punto da farlo diventare uno dei pezzi più apprezzati del repertorio di entrambi gli artisti. Scopriamo insieme il significato del testo.

Tiziano Ferro: la cover di La fine di Nesli

Perché Tiziano ha voluto reinterpretare questo brano? Lo ha spiegato lo stesso cantautore negli scorsi anni, affermando: “Una canzone bellissima, sembra raccontare la mia vita. Ho voluto dare a questo brano la notorietà che si merita“.

Nesli

Il brano, oltre che nel celebre album di Tiziano, è stato inserito anche in alcune raccolte di Radio Italia e non solo. Inoltre, è stato tradotto in spagnolo e pubblicato all’interno di El amor es una cosa simple, diventando a tutti gli effetti una hit internazionale.

La fine: il significato del testo di Nesli e Tiziano Ferro

In molti si chiedono quale sia il significato del brano cantato da Tiziano. Al centro del testo c’è la vita in generale di Nesli, di Tiziano e di molti di noi. Si parla di occasioni perse, di rimorsi e rimpianti. Si toccano gli insegnamenti di una madre e la voglia di vivere di un bambino. Si descrivono cadute e resurrezioni. Perché la fine, anche se cercata, non è mai desiderata. Il vero desiderio è invece quello di continuare a vivere, e per una speranza semplice ma non banale: la nascita o creazione di un mondo migliore.

Il messaggio di fondo del pezzo è che non bisogna aver paura di sbagliare. Perché sbagliare insegna, e quindi è giusto agire e rischiare. In fin dei conti è questo che ci chiede la vita.

Di seguito il video di La fine: