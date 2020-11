José Feliciano, Feliz Navidad: il significato della canzone natalizia in lingua spagnola più famosa di tutti i tempi.

Feliz Navidad è un evergreen senza tempo. Brano scritto da José Feliciano nel 1970, compie nel 2020 cinquant’anni, mezzo secolo di grande storia e di incredibile successo. Un tempo lungo, ma che non pesa assolutamente sulla modernità del brano, ancora oggi cantato in tutto il mondo, grazie anche alle tante versioni pubblicate nel corso degli anni. Tante versioni cui se ne aggiunge una nuova proprio in questo 2020, con collaborazioni molto importanti.

Feliz Navidad compie 50 anni

Il noto brano del cantautore portoricano José Feliciano torna a risplendere in una nuova versione, già presente su Amazon Music, cui hanno preso parte artisti del calibro di Lin-Manuel Miranda, Jason Mraz, Shaggy e Michael Bolton.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/motivo-di-natale-auguri-di-natale-4659129/

Anche in questa nuova versione il brano è destinato a scalare le classifiche. D’altronde, Feliz Navidad è ormai da anni uno standard delle canzoni per le festività natalizie, incluso dall’American Society of Comporsers, Authoors and Publishers nella lista delle 25 canzoni di Natale più ascoltate e registrate in tutto il mondo. Tra gli artisti che l’hanno riproposta nel corso dei cinque decenni ricordiamo Michael Bublé, Céline Dion, i Chicago, David Hasselhoff, i Tre Tenori e anche i nostri Al Bano e Romina e Il Volo.

José Feliciano, Feliz Navidad: il significato del brano

Il titolo della canzone, che significa letteralmente ‘Felice Natale’, rispecchia fedelmente quello che è il senso del brano. Ovvero un allegro augurio in musica di un buon Natale e un felice anno nuovo. Gli auguri sono espressi in tutta la canzone in lingua spagnola, e sul finale anche in lingua inglese. Un testo semplice impostato su un pop di marca ispanica molto allegra.

Di seguito l’audio ufficiale della versione originale del pezzo di Feliciano:

