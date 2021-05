Rkomi è tornato a collaborare con Sfera Ebbasta in Taxi Driver, il suo ultimo album pubblicato il 30 aprile. Un disco che sancisce un cambio di direzione nell’identità musicale del trapper di Calvairate, che ha parzialmente abbandonato le vecchie sonorità per abbracciare un mondo sfaccettato, vicino al rock ma anche a un certo jazz. Sonorità che si ritrovano anche in Nuovo Range, traccia che lo vede nuovamente insieme a Sfera Ebbasta, suo buon amico oltre che collega. Scopriamo insieme il significato del testo.

Rkomi, Nuovo Range: il significato del brano con Sfera Ebbasta

Un percorso evolutivo nel mondo della trap si era già percepito in Giovani Re, brano di Sfera presente nell’album Famoso. In un certo senso, il pezzo dell’artista di Cinisello sembra aver anticipato proprio Nuovo Range, il brano di Taxi Driver che lo vede collaborare di nuovo con Rkomi.

Sfera Ebbasta

Il testo di Nuovo Range racconta il rapporto con la propria partner e il resto della scena musicale attraverso un immaginario reale ma leggero. Il messaggio di fondo è quello dell’importanza della libertà, che è anche libertà di sbagliare, come si percepisce in questo verso: “Fatti un giro con me sopra il mio nuovo Range, il tempo scorre quando sono con te. No, non riesco a fermarmi finché non è troppo tardi“. Ecco il visual video del brano:

Sfera Ebbasta con Rkomi

Prima di Nuovo Range, Sfera e Rkomi avevano già avuto modo di collaborare nel precedente album del rapper di Calvairate, in particolare nel pezzo Mon Cheri, tra i preferiti della sua fanbase. I due facevano inoltre parte del gruppo di trapper di Bimbi, il pezzo simbolo di Charlie Charles, il producer numero uno della trap italiana.