Il significato e qualche curiosità su Bam Bam, brano di Camila Cabello interpretata in coppia con Ed Sheeran.

A seguito di una rottura scioccante con Shawn Mendes, Camila Cabello ha passato un periodo un po’ triste, dal quale si è ripersa davvero col botto, dopo il lancio del singolo Bam Bam, realizzato in collaborazione con Ed Sheeran. Il 21 febbraio 2022, la cantante ha presentato la canzone, inserrita nel suo prossimo album, Family. Si tratta della terza collaborazione cn il cantautore di Halifax.

Bam Bam di Camila Cabello: il testo

Camila Cabello ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con una nuova canzone, intitolata Bam Bam, che è inserita nel nuovo album, intitolato Familia, in uscita l’8 aprile. La traccia funge da prima uscita di Cabello da quando ha annunciato la sua rottura con Shawn Mendes a novembre dello scorso anno. Poiché il testi accenna alla fine di una relazione, i fan sono convinti che siano un riferimento al suo famoso ex.

Sebbene la Cabello non menzioni Mendes nella traccia, sembra fare riferimento a una rottura nella prima metà della canzone. “Hai detto che odiavi l’oceano, ma stai navigando ora / ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa“, canta all’inizio del brano.

Ma non è tutto ciò a cui allude. Durante il pre-ritornello della sua canzone, la star sembra anche menzionare che – di tanto in tanto – pensa a un ex. “Ora sono fuori a ballare con sconosciuti […] Dannazione, sta cambiando tutto così in fretta“.

Il video con il testo di Bam bam:

Bam Bam, il significato e la traduzione della canzone

Quindi, speculazioni e interpretazioni a parte, cosa ha rivelato Cabello sul significato dietro la canzone? In un post su Instagram, la cantante ha affermato che il testo parla del superamento delle difficoltà.

“Questa è una delle mie canzoni che abbiamo mai scritto. La tua vita non deve essere perfetta per permetterti la gioia“, ha scritto. “Anche attraverso il dolore, la confusione e il disordine…continuiamo a ballare”. Anche se la canzone potrebbe essere stata – in parte – ispirata dalla sua relazione con Mendes, è chiaro che Bam Bam è un brano che aiuta gli ascoltatori a superare qualsiasi situazione complicata.