Elton John e Charlie Puth, After All: il significato e tutti i dettagli sul nuovo brano dell’artista britannico.

The Lockdown Sessions, il nuovo album di collaborazioni di Elton John, è sempre più vicino. A un mese dall’uscita, il baronetto della musica britannica ha lanciato un nuovo singolo estratto, stavolta in compagnia di un giovane amico come Charlie Puth. Il pezzo in questione si chiama After All, ed è una ballata elettronica composta dallo stesso sir Elton, alla riscoperta dell’amore.

Elton John

Elton John, After All: il significato

Il nuovo pezzo di Elton è nato a gennaio 2020 in un’occasione casuale, un incontro in un ristorante di Los Angeles. Intervistato da Apple Music, Elton ha svelato che After All è stato uno dei pochi brani che ha cominciato a produrre dalla melodia e non dal testo.

Arricchito da una veste elettornica, da una ritmica fatta di tamburi e da un cappotto orchestrale, il pezzo vede Elton e Charlie incrociare le loro voci cantando una storia d’amore. Il significato del testo è piuttosto semplice. After All racconta la riscoperta dell’amore attraverso l’apparizione di una donna angelo, una figura discesa dal cielo. Canta il sir inglese: “Se non fossi mai caduta dal cielo, non so cosa farei. Non scambierei mille vite per quello che ho con te“.

Elton John: nuovo evento per TikTok

Se l’attesa dell’album è ancora mediamente lunga, circa un mese, Elton ha annunciato un nuovo appuntamento in esclusiva su TikTok. L’artista dai mille occhiali e il giovane collega Charlie Puth saranno protagonisti di un evento registrato per la piattaforma cinese. Nell’occasione la leggenda britannica discuterà dell’uscita del nuovo singolo e anticiperà qualche altro pezzo dell’album.

Di seguito l’audio di After All: