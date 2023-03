il significato della canzone che ha vinto l’Oscar 2023

Naatu Naatu: il significato del testo della canzone di Kaala Bhairava e Rahul Sipligunji che ha vinto l’Oscar 2023.

Agli Oscar 2023 c’è chi ha fatto la storia. Non solo tutti coloro che hanno lavorato alla pellicola Everything, Everyone, All at Once, il film più premiato di questa edizione, ma anche Kaala Bhairava e Rahul Sipligungji. Chi sono costoro? Si tratta dei cantanti del brano Naatu Naatu, premiato con l’Oscar per la miglior canzone originale. Una vittoria importante perché arrivata contro due big della musica mondiale come Lady Gaga e Rihanna, ma anche perché si tratta della prima canzone indiana a vincere un premio così importante. Scopriamo insieme il significato del testo di questo brano.

Una canzone da Oscar

Arrivata agli Oscar da favorita, questa canzone è stata giudicata dall’Academy la miglior canzone presente nella colonna sonora di un film per quanto riguarda originalità, arrangiamento, significato e testo. Abbinata al film indiano RRR (Rise Roar Revolt), si tratta di una canzone scritta interamente in lingua telugu e composta attenendosi a sonorità tipicamente indiane.

Microfoni

Forse anche per questo suona così esotica alle orecchie del pubblico occidentale, che non ha potuto non apprezzare un brano così affascinante. Ad accompagnare la canzone, tra l’altro, è stato diffuso anche un lungo video, girato in Ucraina poche settimane prima della guerra. Al suo interno possiamo vedere moltissimi ballerini alle prese con una complessa coreografia che ben si lega al significato del brano. Naatu Naatu significa infatti “Danza Danza”.

Il significato di Naatu Naatu

Cantata dai due artisti indiani, Bhairava e Sipligunji, Naatu Naatu è stata composta da M.M. Keeravaani e scritta da Chandrabose ed è una canzone che vuole invitare a ballare, semplicemente. Si tratta di un invito quasi ossessivo, e non a caso le due parole vengono ripetute molto spesso nel testo.

Fuor di metafora, la canzone vuole mandare comunque un messaggio importante: bisogna ballare anche davanti alle difficoltà, e quindi non bisogna farsi fermare dalle avversità, non bisogna arrendersi ma si deve sempre andare avanti, sorridendo alla vita. Un bel messaggio di positività che si lega con la trama di una pellicola indiana capace di farsi apprezzare moltissimo anche negli Stati Uniti, cosa non proprio consueta.

Di seguito il video ufficiale della canzone: