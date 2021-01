Mr. Rain, Petrichor: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del rapper di Desenzano, dopo il successo del duetto con J-Ax.

Mr. Rain è pronto a lanciare la sua terza prova sulla lunga distanza. Il rapper di Desenzano ha annunciato l’arrivo di Petrichor, il suo nuovo album, che segue di qualche mese i singoli di grandissimo successo pubblicati nel 2020, come I fiori di Chernobyl e Via di qua con J-Ax. Nel mezzo, l’artista è stato anche al centro del gossip per un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, notizia mai però confermata dai due. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo disco Petrichor: dalla data di uscita al significato del titolo.

Mr. Rain, Petrichor: la data di uscita

Ad annunciare l’arrivo del nuovo album è stato lo Mr Rain: “Il 2020 per me è stato un anno intenso di emozioni, grazie a Fiori di Chernobyl sono riuscito a ritrovare l’ispirazione per comporre nuova musica e scrivere canzoni“.

Rapper

Il nuovo album è Petrichor, in uscita il 12 febbraio 2021, a tre anni di disntaza da Butterfly Effect. Spiega l’artista: “È come se qui in questo album, sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa, avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sono sempre immagini), è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)“. Di seguito il post con la copertina:

Cosa significa Petrichor?

All’annuncio del nuovo album, in molti si sono chiesti cosa significa Petrichor, il titolo curioso del disco. Lo ha spiegato lo stesso rapper di Desenzano in una nota stampa: “Significa il profumo della pioggia. La scelta non è casuale, perché Mr. Rain scrive, compone ed è ispirato solo quando c’è il profumo della pioggia“.

Il petricore è in effetti proprio il profumo di pioggia sulla terra asciutta, un termine coniato da due ricercatori australiani nel 1964 per un articolo sulla rivista Nature.