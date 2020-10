Lucio Battisti, Emozioni: il significato del testo scritto da Mogol per uno dei singoli più importanti nella carriera del cantautore di Poggio Bustone.

La lunga avventura di Emozioni iniziò il 15 ottobre 1970. In quella fatidica data la Dischi Ricordi pubblicò il 45 giri del brano di Lucio Battisti e Mogol, con Anna sul lato B. E fu subito magia. Scopriamo insieme tutti i segreti su uno dei capolavori della carriera in tandem del cantautore di Poggio Bustone e del paroliere più famoso della nostra canzone.

Il significato di Emozioni di Lucio Battisti

Il testo scritto da Mogol è una poetica riflessione sull’esistenza. Una riflessione scritta di getto dal paroliere dopo una delle esperienze più importanti della sua vita: il celebre viaggio a cavallo con Battisti da Milano a Roma compiuto nell’estate del 1970. In occasione di quel tragitto, Lucio venne folgorato e compose la musica di quello che diverrà un capolavoro. Dopo averlo inciso su nastro, lo consegnò a Mogol per permettergli in un secondo momento di scrivere il testo.

Giulio Rapetti Mogol

Il noto paroliere scrisse il testo in due momenti. Una prima parte fu composta in un momento di particolare introspezione nella sua abitazione. L’altra fu invece frutto di un’ispirazione arrivata in macchina, mentre era in viaggio con la moglie e due figli. Non avendo alcun foglio su cui scrivere, Giulio dovette imprimere i versi che gli venivano in mente nella sua memoria. Solo una volta arrivato a casa poté infatti mettere le parole nero su bianco.

Emozioni: un capolavoro di Lucio Battisti

La composizione fu quindi resa immortale dall’arrangiamento, curato da Gian Piero Reverberi, che con l’aiuto degli archi rese ancora più intensa la commozione estetica della composizione partorita da Battisti. Nella versione originale, ad accompagnare il cantautore nella registrazione furono il batterista Franz Di Cioccio, il chitarrista Franco Mussida e il tastierista Flavio Premoli, che l’anno dopo si unirono per formare la leggendaria Premiata Forneria Marconi.

Di seguito l’audio di Emozioni: