Negramaro, La cura del tempo: il significato del testo e il video del nuovo singolo della band salentina estratto dall’album Contatto.

I Negramaro hanno pubblicato un nuovo singolo tratto dall’album Contatto. Si tratta di La cura del tempo, un inno alla guarigione e un invito a restare vivi. Si tratta del successo della title track del disco, pubblicata ormai diversi mesi fa e rimasta per molto tempo in testa alle classifiche delle canzoni più trasmesse dalle radio. Ecco il significato di La cura del tempo e il suo video ufficiale.

Negramaro, La cura del tempo: il significato

In un periodo difficile, incerto, carico di ansie, La cura del tempo si propone come un inno alla guarigione e un invito a tutti noi a rimanere vivi dinanzi alle contraddizioni della vita, trovando nell’amore e nella cura reciproca la soluzione per resistere.

Negramaro

Evidente il collegamento con il precedente singolo, Contatto. Entrambi i brani parlano infatti dell’importanza del contatto umano in un momento storico che ci costringe a vivere una solitudine spesso estrema.

Il video di La cura del tempo

A rappresentare perfettamente il legame tra Contatto e La cura del tempo è anche il video ufficiale, pubblicato il 22 gennaio 2021. I protagonisti della clip sono infatti gli stessi che avevano partecipato al video di Contatto, ovvero gli attori Alessio Lapice e Caterina Rossi. Qui si ritrovano, dopo una separazione, in uno scenario apocalittico e, mentre sono circondati da tragedie incredibili, ritrovano conforto e consolazione tra le reciproche braccia. Il tutto senza dimenticare il simbolismo che permea l’intero progetto dell’album Contatto. Basti pensare al protagonistmo, anche qui, della farfalla. Di seguito il video ufficiale, diretto da Trilathera: