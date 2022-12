il significato del testo di Heaven

Boomdabash con Eiffel 65, Heaven: il testo e il significato della nuova canzone, il tormentone di questo inverno.

Non di sole canzoni natalizie è composto questo inverno 2022. Sono diversi gli artisti che si stanno lanciando con nuovi singoli in questo periodo generalmente dominato da Mariah Carey e tutta la schiera di suoi predecessori o successori, da Bobby Helms a Michael Bublé. Mentre Marracash è ad esempio andato ‘all’attacco’ con Importante, i Boomdabash hanno addirittura voluto proporre un tormentone estivo, pescando a piene mani dall’italo disco degli Eiffel 65. Ecco il significato della loro nuova hit, Heaven.

Boomdabash con Eiffel 65: il nuovo singolo è Heaven

Non c’è spazio per grandi voci femminili del nostro pop, né per sperimentazioni con ritmi latinoamericani. Stavolta i Boomdabash vanno sul sicuro e si affidano alla collaborazione con uno dei gruppi di maggior successo nella storia della disco italiana, gli Eiffel 65, mescolati per l’occasione con Disco Inferno dei The Trammp, classico del 1976.

Boomdabash

Il risultato è un brano che richiama la storica Too Much of Heaven già nel titolo: Heaven. Un tormentone in salsa invernale che promette di far ballare gli italiani anche attorno all’albero di Natale in queste settimane cariche di gioia e divertimento.

Il significato di Heaven

Per quanto riguarda il testo, che è stato ovviamente modificato rispetto all’originale, non c’è spazio per il Natale. Si tratta di un brano d’amore, o meglio su una storia finita, e non benissimo, come si può comprendere da frasi del tipo: “Ti ho rivista l’altra sera a una festa e neanche mi hai detto ciao“.

Leggi anche -> Il significato di Importante, la canzone con cui Marracash sfida il Natale

Quel che resta, alla fine di una storia così importante, distrutta in un attimo, altro non è che non una manciata di ricordi e la speranza di nuovi baci, come quelli di una volta in cui i due protagonisti fecero l’amore in una Punto blu.

Parlando di questo brano, i Boomdabash hanno spiegato: “Heaven è figlio di due grandi passioni, l’amore per gli anni Ottanta e la musica indimenticabile di quegli anni che si unisce alla grande passione per il re-making musicale. Heaven nasce così sulla base di un sampled di una hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, alla quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere“.

Di seguito il video con il testo: