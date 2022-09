il significato del testo della nuova canzone

Pinguini Tattici Nucleari, Ricordi: il significato del testo del nuovo singolo della band, primo estratto da un nuovo album.

I Pinguini Tattici Nucleari vanno avanti con il consueto entusiasmo. Altro che separazione. Almeno per ora, la band è decisa a rimanere unita, nonostante le notizie trapelate sul finire dell’estate su alcune note testate di gossip. Dopo aver svelato di aver terminato la registrazione del nuovo album, la band ha infatti rivelato anche l’arrivo del primo singolo estratto: s’intitola Ricordi ed è pronto a raccogliere l’eredità di Giovani Wannabe, una delle canzoni simbolo dell’estate 2022.

Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo singolo è Ricordi

Nel corso dell’ultima estate i Pinguini Tattici Nucleari si sono finalmente potuti togliere la soddisfazione enorme di raccogliere i frutti del successo degli ultimi anni, tornando in tour a distanza di tre anni, complice una pandemia che ha rinviato, mese dopo mese, ogni loro appuntamento. Con Giovani Wannabe si sono imposti tra i re dell’estate, e hanno celebrato la loro storia con una canzone, non trasformata in singolo, Dentista Croazia, entrata presto nei cuori dei fan.

Pinguini Tattici Nucleari

Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina e di superare l’EP Ahia!, pubblicato nel corso della pandemia e diventato uno dei loro più grandi successi. Sta per arrivare infatti un nuovo album, anticipato subito da Ricordi, un singolo in arrivo in radio e in rotazione radiofonica dal 23 settembre.

Il significato di Ricordi

A raccontare qualcosa in più su questo nuovo brano è stato lo stesso Riccardo Zanotti, il cantante e leader della band bergamasca. L’artista ha spiegato che questa nuova canzone è “a strati“. Può sembrare inizialmente una semplice canzone d’amore, ma in realtà è molto di più: è una storia importante di speranza e sofferenza. Perché i ricordi a volte sono l’unica cosa a cui ci si può aggrappare per vivere una parvenza di normalità, anche quando si vive una relazione di coppia.

Se l’amore è qualcosa di condiviso, un insieme di episodi, di fatti e di sentimenti che vanno a sommarsi tra loro, i ricordi diventano i mattoni con cui l’intera storia si costruisce. Grazie ai momenti belli, impressi nella memoria, i rapporti riescono a crescere nel passato e a tuffarsi con grande positività verso un futuro che spesso è incerto.

Ma l’importanza dei ricordi in questa storia in particolare viene sottolineata da un particolare drammatico: a causa di una malattia neurodegenerativa, la ragazza sta progressivamente perdendo pezzi di sé. Molti ricordi sono frammentati o sbiaditi, ma tutti tornano a risplendere nella sua mente quando vengono rievocati da gesti, semplici ma dolci, della vita quotidiana.